Real išče centra: Randolph bo počival (najmanj) tri tedne, konec sezone za Kuzmića

Randolph se je v prvih mesecih kot član slovenske reprezentance izkazal z izjemnimi predstavami na EP v košarki. (Foto: Aljoša Kravanja)

Varovanci Rada Trifunovića bodo svoje prvo kvalifikacijsko srečanje odigrali v petek, 24. novembra, ob 19.00, proti reprezentanci Belorusije. Tekma z reprezentanco, ki si je mesto v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo priborila skozi predkvalfikacije, bo na sporedu v ljubljanskih Stožicah. Aktualni evropski prvaki bodo drugo srečanje prvega kvalifikacijskega cikla odigrali v španskem Burgosu. Dvoboj nosilcev zlatih in bronastih medalj iz minulega evropskega prvenstva bo na sporedu v nedeljo, 26. novembra, ob 21. uri.

Center madridskega Reala Ognjen Kuzmić bo, zaenkrat še neuradno, zaradi poškodbe kolenskih vezi izpustil preostanek sezone 2017/18. Srbski orjak se je huje poškodoval na derbiju z moskovskim CSKA v Madridu, kjer je kraljevi klub tudi po zaslugi novih izvrstnih predstav slovenskih reprezentantov Luka Dončića in Anthonyja Randolpha slavil z 82:69. Kuzmića so iz dvorane WiZink Center odnesli na nosilih že v drugi četrtini, v Doboju rojeni košarkar pa se je zvijal v hudih bolečinah in jasno je bilo, da bo le po čudežu ušel daljši odsotnosti z igrišč. "Precej slabo kaže," je že na novinarski konferenci po tekmi dejal trener Pablo Laso, Onda Madrid zdaj poroča, da so se potrdile slabe napovedi in da je Kuzmić izgubljen do konca sezone. Gre za poškodbo križne kolenske vezi, ki je hitro končala Srbovo prvo sezono v Madridu, kjer je letos poleti podpisal dveletno pogodbo in uspel odigrati vsega sedem tekem po povratku z evropskega prvenstva, kjer je z orli osvojil srebrno medaljo po porazu na finalni tekmi s Slovenijo. Odsotnost Kuzmića naj bi beli balet prisilila v iskanje zamenjave, o favoritih zaenkrat ne poročajo.

Skupaj s poškodbo enega prvih zvezdnikov Sergia Llulla, odlični španski organizator igre je izpustil že evropsko prvenstvo, je tabor Reala prizadela tudi poškodba Randolpha, ki jo je slovenski Američan prav tako staknil na dvoboju s CSKA. Poškodba Rame, ki si jo je Randolph izpahnil v dvoboju z enim od nasprotnikov, naj bi nekdanjega člana Golden State Warriors, New York Knicks, Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets in Lokomotive iz Kubana z igrišč oddaljila za naslednje tri tedne. Španski AS poroča, da bo Randolph odsoten "najmanj" tri tedne, torej bi se lahko Američanovo okrevanje še zavleklo. V tem primeru bi bil njegov nastop na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na SP 2019 na Kitajskem resno ogrožen, čeprav še vedno ni jasno, če bo skupaj z Dončićem in še nekaterimi zvezdniki sploh pomagal reprezentanci Radovana Trifunovića v boju za kitajski mundial.