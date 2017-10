Randolph in Dončić odločila dvoboj najuspešnejših moštev stare celine, ’Tonček’ staknil poškodbo rame

Luka Dončić in Anthony Randolph (Foto: AP)

Kraljevi klub je v novo sezono Evrolige vstopil sijajno, z visoko zmago proti Anadolu Efesu v kateri je blestel tudi mladi slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić, v drugem krogu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja pa so na domačem parketu gostili moskovski CSKA.

Španci so v prvi četrtini povedli in si zagotovili prednost petih točk (20:15), ki so jo v drugi četrtini le še povišali na dvanajst (45:33). V začetku drugega polčasa pa je zbranost domačih košarkarjev nekoliko upadla in Rusi so prevzeli vajeti v svoje roke ter se kraljevemu klubu približali na tri točke razlike (56:53). V zadnji četrtini so Madridčani vnovič zablesteli in na koncu slavili s 82:69. Slovenski zlati dvojec je navdušil tudi tokrat, naturalizirani slovenski reprezentant Anthony Randolph je s 16 točkami postal igralec tekme, medtem ko je mladi Dončić vpisal le dve točki manj (14 točk). Kljub temu bo zmaga imela nekoliko grenak priokus, saj je moral Američan zaradi poškodbe rame v tretji četrtini zapustiti parket, kar je vplivalo tudi na igro Reala, ki pa je v zadnjih minutah kljub odsotnosti strelsko razpoloženega Randolpha uspel streti odpor Rusov.

Real Madrid - CSKA Moskva 82:69