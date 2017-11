Real kljub 19 točkam Dončića, ki je še četrtič v sezoni presegel indeks 30, poražen v Tel Avivu

Drugi slovenski reprezentant Anthony Randolph v dresu madridskega Reala je vknjižil 13 točk in 9 skokov (indeks 16). Najboljši strelec tekme je bil član domače zasedbe Maccabija, in sicer je Deshaun Thomas vknjižil 21 točk.

Real Madrid je tekmo začel izjemno dobro, z zadeti meti za tri točke, prednost so galaktiki znali zadržati do konca prve četrtine. Nato pa je sledil popoln mrk gostov, ki so podlegli peklenskemu vzdušju v dvorani Menora Mivtachim. Maccabi se je tako ob polčasu dokopal do prednosti petih točk (47:42). V drugem polčasu smo videli identičen scenarij. Real je silovito krenil v tretjo četrtino, nato vodil tudi v četrti, a v zadnjih dveh minutah povsem popustil v obrambi, kar so domači znali kaznovati preko razpoloženega Thomasa in vknjižili še četrto zmago sezone, s čimer imajo zdaj enako razmerje zmag in porazov kot Real Madrid. Ta je izgubil še drugo zaporedno evroligaško tekmo, kar ni dober obet pred nedeljskim derbijem v domačem prvenstvu z Barcelono.

Dončić, sicer evroligaški MVP meseca oktobra, je bil z 19 točkami (14 v drugem polčasu) najboljši strelec madridskega Reala, Anthony Randolph pa je bil s 13 točkami drugi najboljši. Dončić je zabeležil indeks 30 in tako še na četrti tekmi letošnje evrolige presegel indeks mejo 30.

Evroliga, 6. krog:

Maccabi Tel Aviv – Real Madrid 90:83 (22:30, 25:12, 17:24, 26:17)

Thomas 21, Roll 16, Tyus 14; Dončić 19 (6 skokov in 6 podaj) v 32 minutah, Randolph 13 (9 skokov) v 34 minutah

CSKA Moskva - Valencia 94:67

Armani Olimpia Milano - Žalgiris Kaunas 62:94

Barcelona - Anadolu Efes Istanbul 85:89

Edo Murić (Efes) 1 skok v 10 minutah igre