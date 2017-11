Marca prepričana: Prepelič bo igral v Realu, to je zagotovo

Klemen Prepelič (Foto: Damjan Žibert)

Marca sicer ne poroča, kdo je to izjavil, zagotavlja pa, da gre za izjavo enega od vodilnih ljudi v klubu. Ti so namreč neizmerno uživali v tekmi Španija – Slovenija, in to ne le zaradi zmage gostiteljev, temveč predvsem zaradi predstave 25-letnega in 191 centimetrov visokega Klemna Prepeliča, ki je dosegel 27 točk. Real Madrid je zanimanje za Bistričana pokazal že takoj po eurobasketu v Turčiji, ki ga je Prepelič končal s povprečjem 13,8 točke in s 43,8-odstotnim metom za tri točke. "Proti Španiji je pokazal ves svoj repertoar znanja. Je izjemen strelec (trojke 5:10), zna prodirati pod koš, drži vajeti v svojih rokah in hkrati izpolnjuje naloge v obrambi," so zapisali pri Marci.

Časnik, ki ima zaradi naklonjenosti Real Madridu v klubu odlične zaupnike, poroča, da so vodilni podrobno spremljali tudi nastop Gašperja Vidmarja. Zanimanje zanj je Real Madrid pokazal pred tedni, ko sta se poškodovala dva njegova centra, Gustavo Ayon in Ognjen Kuzmić. Marca piše, da njegov prihod v Madrid ni realen, saj turški Banvit zanj zahteva 1,2 milijona odškodnine.