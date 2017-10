Real še naprej lovi Vidmarja, klic kraljevega kluba bi lahko dočakal tudi Žiga Dimec

Pred prihajajočima evropskima tekmama z milanskim Armanijem in Žalgirisom iz Kaunasa španski mediji še naprej poročajo o zanimanju Real Madrida za centra slovenske reprezentance Gašperja Vidmarja. Vidmar je bil med udarnimi silami ekipe Igorja Kokoškova, ki je septembra v izjemnem slogu osvojila evropski naslov, član turškega Banvita pa je v skupini košarkarjev, ki so si s predstavami na EuroBasketu najbolj dvignili ceno na "tržnici". Dnevnik AS na svoji spletni strani tudi v torek poroča, da si želi beli balet v svojih vrstah prav Vidmarja, saj ima poleg poškodb (Anthony Randolph, Ognjen Kuzmić) osebne težave še Trey Thompkins, na katerega trener Pablo Laso ne more računati.

Vidmar (desno) ob Saši Zagorcu med velikim slavjem na ljubljanskem Kongresnem trgu. (Foto: Damjan Žibert)

Po nekaterih informacijah Real razmišlja tudi o Žigi Dimcu, še enemu članu zlate slovenske izbrane vrste z letošnjega EuroBasketa na Finskem in v Turčiji. 24-letni Celjan je v vrstah Krke realovcem seveda veliko bolj dostopen kot Vidmar in bi lahko predstavljal resno alternativo šest let starejšemu Ljubljančanu.

Gustavo Ayon in Felipe Reyes sta z Jonasom Mačiulisom in Dinom Radončićem očitno premalo za madridskega stratega, ki po zadnji tekmi v španskem prvenstvu ni skrival želja. "Gledamo na tržišče. Kakšnega igralca iščemo? Takšnega, ki bo kar najbolj podoben Kuzmiću," je izjavil Laso in dodal, da bo šlo gotovo za tujca. Pri dnevniku AS dodajajo, da je največja želja kluba Vidmar, ki ga označujejo za prijatelja Luke Dončića, a opozarjajo, da bo Banvit težko izpustil slovenskega hrusta. Kljub temu, da uradne potrditve še ni, španski kolegi tudi trdijo, da je vse dogovorjeno za prihod Klemna Prepeliča, ki naj bi kraljevi klub okrepil po koncu te sezone. V teoriji bi torej lahko barve španskega velikana leta 2018 branili kar štirje Slovenci, čeprav je bolj ali manj jasno, da se bo Dončić do jeseni najverjetneje že preselil v ligo NBA.