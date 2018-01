VIDEO: Z. Dragić z indeksom 34 oddal kandidaturo za naziv MVP kroga, Dončić ob gladki zmagi Reala v Moskvi vknjižil 10 točk

Zoran Dragić se je odlično vklopil v sredino Anadolu Efesa. Ob zmagi nad Crveno zvezdo v 17. krogu evrolige (104:95) je Ljubljančan vknjižil 24 točk ob dejstvu, da sploh ni zgrešil. Za dve je metal 4/4, za tri 3/3, s črte prostih metov pa 7/7, s čimer si je prislužil indeks 34. Slovenski reprezentant Klemen Prepelič ga je na Twitterju že označil za MVP kroga.

Košarkarji Real Madrida so v 17. krogu evrolige s 95:78 premagali Himki v predmestju Moskve. Slovenski košarkar Luka Dončić je tokrat vknjižil 10 točk. Real je z zmago potrdil občuten dvig forme, saj je zabeležil še šesto zaporedno zmago, rusko zasedbo pa je povsem razorožil že v prvem polčasu, ki so ga galaktiki dobili z 51:31. Slovenski čudežni deček Luka Dončić je tekmo tudi tokrat začel na klopi. Na koncu je na parketu preživel 22 minut, v katerih je vknjižil 10 točk, štiri skoke in štiri podaje (indeks 16). Najbolj razpoloženi košarkar v predmestju Moskve v zmagovalni ekipi je bil Rudy Fernandez, ki je zbral 16 točk. Pri poražencih je največ, 23 točk vknjižil Aleksej Šved, sicer prvi strelec evroligaškega tekmovanja v tej sezoni.

To je bila še šesta zaporedna in skupno enajsta zmaga v tej sezoni evrolige, Himki pa je vknjižil še osmi poraz, na svojem kontu pa ima devet zmag.

Udrih dobro izkoristil ponujeno minutažo

Beno Udrih je ob tesni zmagi Žalgirisa nad Unicajo Malago vknjižil šest točk in dve podaji v vsega devetih minutah igre. Kanadčan s slovenskim potnim listom Kevin Pangos je bil s 16 točkami prvi strelec obračuna.

Izida:

Anadolu Efes - Crvena zvezda 104:95 (22:21, 28:25, 27:25, 27:24)

Z. Dragić 24 točk, 4 podaje in 3 skoki v 27 minutah igre

Himki Moskva – Real Madrid 78:95 (17:26, 14:25, 18:16, 29:28)

Šved 23, Honeycutt 17; Fernandez 16, Causeur in Tavares po 11, Dončić in Caroll po 10

Žalgiris - Unicaja Malaga 79:77 (17:19, 15:21, 20:15, 27:22)

Udrih 6 točk v 9 minutah igre