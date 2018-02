VIDEO: Real z nerazpoloženim Dončićem ponižal Barcelono

Že od prvega sodniškega meta dalje je bilo čutiti, da bo to večer madridskega Reala, ki se je v 23. krogu elitne evrolige dobesedno poigral z večnim rivalom Barcelono. Da bo prepričljiv poraz za 'blaugrano' še toliko bolj boleč, jo je 'beli balet' rezultatsko ponižal na njenem parketu. na koncu je bilo 101:74 za varovance Pabla Lasa.



Randolph v šampionski formi, Dončić nerazpoložen

Že v tretji minuti so Madridčani povedli z uvodnih 9:0, v 8. pa je na semaforju pisalo že +14 (19:5). Agresivna obramba na žogi in uspešno izvedeni hitri protinapadi so Rudyju Fernandezu, Anthonyju Randolphu, Jayceeju Carrollu in druščini omogočili mirnejše nadaljevanje dvoboja v sicer polni dvorani Blaugrana, ki si je z zanimanjem prišla ogledati 'novo' Barcelono pod vodstvom novega/starega stratega Svetislava Pešića.





Anthony Randolph je ob visoki zmagi madridskega Reala proti Barceloni v dobrih 24 minutah prispeval 16 točk. (Foto: Twitter)

A tokrat najzvestejši privrženci niso videli niti n od nove Barce, ki se je v popolnosti podredila ritmu in moči večnega tekmeca, ki je v danem trenutku z njenimi košarkarji počel vse, kar je želel. Od slovenskih reprezentantov je bil tokrat bolj razpoložen ameriški krilni center Anthony Randolph, ki je v slabih 25 minutah dosegel 16 točk, ob tem pa je zbral še šest skokov in tri podaje. Na drugi strani si je naš košarkarski biser Luka Dončić tokrat vzel 'prost večer', saj je v dobrih 15 minutah igre prispeval le dve točki, a vseeno ni pozabil razigrati svojih soigralcev, katerim je dodelil šest podaj in obenem štirikrat uspešno skočil za odbito žogo pod svojim obročem.



Real je sredi druge četrtine po drugi zaporedni trojki nizkoraslega organizatorja igre Facunda Campazza povedel že za neulovljivih 17 točk razlike (32:15), kar je uspel ohraniti tudi ob odhodu na veliki odmor (52:35).





Luka Dončić tokrat ni bil najbolj razpoložen za igro. (Foto: Twitter)

Dončićeva imenitna podaja za Ayonov "alley-oop"

Čeprav 18-letni Ljubljančan tudi v nadaljevanju obračuna ni postregel s predstavo, ki smo jo od njega vajeni že lep čas, je z eno izmed podaj na tekmi uspel zvabiti iskren aplavz domačega občinstva. Ob koncu tretje četrtine je namreč Luka Dončić v enem trenutku z visoko podajo pod Barcin obroč lepo 'zaposlil' soigralca, centra Gustava Ayona, kateremu s t. i. "alley-oopom" ni bilo težko povišati že tako visoke prednosti svojega moštva (58:80).



Končnih 101:74 je realen pokazatelj tega, kar sta moštvi tokrat prikazali v nabito polni Blaugrani. najboljši strelec v zmagovalnem moštvu je bil Jaycee Carroll z 18 točkami, medtem ko sta za Barcelono največ točk - 11 - dosegla Thomas Huertel in Saša Vezenkov.



Evroliga, 23. krog, izidi:

Barcelona - Real Madrid 74:101

Brose Bamberg - Crvena Zvezda 86:62

Anadolu Efes - Žalgiris Kaunas 70:86

Himski Moskva - Panathinaikos 78:61