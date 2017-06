Reyes in Fernandez ne bosta nastopila na Eurobasketu

Da bo imel selektor Sergio Scariolo nekoliko težje delo pri sestavi španske izbrane vrste za evropsko prvenstvo, ki se bo začelo konec avgusta v štirih različnih evropskih mestih (Helsinki, Cluj, Tel Aviv, Carigrad), sta z nekoliko presenetljivo odpovedjo poskrbela dolgoletna nosilca "La roje" Felipe Reyes in Rudy Fernandez.





Legendarni center madridskega Reala Felipe Reyes se je odpovedal sodelovanju v španski reprezentanci na jesenskem Eurobasketu. (Foto: AP)

Člana madridskega Reala, ki je v pravkar končani klubski sezoni s slabšo končnico ostal praznih rok tako v Evroligi kot tudi španskem državnem prvenstvu, sta tamkajšnji košarkarski zvezi že sporočila, da bosta letošnje poletje posvetila ustrezni regeneraciji in družini. Reyes je pred kratkim dobil še drugega otroka, medtem ko se 31-letni Fernandez ubada s pogostimi zdravstvenimi težavami (hrbet). "Za Španijo sem vselej igral z vsem srcem, ampak moram biti v prvi vrsti iskren do samega sebe in tudi reprezentančnih kolegov, da v tem trenutku preprosto nisem sposoben igrati na najvišji možni ravni," je za španski časnik Marca dejal Rudy Fernandez.



Španija se bo v predtekmovalnem delu evropskega prvenstva v skupini C pomerila s Hrvaško, Češko, Romunijo, Madžarsko in Črno Goro.