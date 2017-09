Reyesov dokončni 'zbogom' španski košarkarski reprezentanci

Od španske košarkarske reprezentance se je poslovil še en član zlate generacije. Veteran madridskega Reala Felipe Reyes, ki na zadnjem evropskem prvenstvu v dresu 'Furije' ni igral, je s Španijo osvojil tri evropske naslove, enega svetovnega in tri odličja na olimpijskih igrah.

Felipe Reyes je po Joseju Calderonu in Juanu Carlosu Navarru tretji član zlate generacije španske izbrane vrste, ki je obelodanil reprezentančno upokojitev. (Foto: AP)

"Prišel je čas, da se poslovim. Sicer le od igrišč, v srcu pa bom vedno z reprezentanco. Z njo sem bil v dobrem in slabem 16 let, vsi soigralci, s katerimi sem igral, bodo moji prijatelji do konca življenja," je sporočil 37-letni Reyes, ki se bo odslej posvetil le igranju za svoj klub, Real Madrid, v katerem igrata tudi slovenska reprezentanta Luka Dončić in Anthony Randolph.

Pred njim sta uradno slovo od španske reprezentance že napovedala tudi Jose Calderon in Juan Carlos Navarro.