Rogaška z zmago v Laškem ohranila upe na premierni nastop v finalu

Aleš Pipan z Laščani ni uspel razveseliti domačih privržencev košarke. (Foto: Damjan Žibert)

Zlatorogu pred domačimi gledalci ni uspelo priti do petega finala državnega prvenstva. Laščani, ki pogrešajo poškodovanega prvega strelca Igorja Tratnika, so tokrat morali priznati premoč Rogaški, ki je bila ves čas blizu domačim, v zadnjih minutah pa prevladovala in zasluženo izsilila še tretjo, odločilno tekmo, ki bo v petek. Če bo Rogaški uspelo še enkrat zmagati, bo to zanjo drugi finale DP. V prvem polčasu sta bili ekipi bolj ali manj izenačeni, še največja prednost je znašala pet točk, dvakrat je za toliko vodil Zlatorog, a so Slatinčani vedno hitro odgovorili. Tudi v praktično vseh statističnih rubrikah sta bili ekipi bolj ali manj poravnani, le pri podajah (13:6) in ukradenih žogah je izstopala domača ekipa (7:4). V tretji četrtini so bili ves čas rahlo v ospredju Laščani, toda Slatinčani jim niso pustili prevelikega pobega. V 22. minuti so spet vodili za pet točk, po košu in dodatnem prostem metu Nejca Bariča za šest v 23. minuti, minuto pred koncem tretje četrtine pa je Jan Špan s prostima metoma poskrbel za dotlej najvišjo prednost Zlatoroga 55:48.

V zadnjih deset minut je Rogaška vstopila s šestimi točkami minusa. Šest minut in deset sekund pred koncem tekme je Dragiša Drobnjak s trojko Rogaško spet približal na zgolj točko zaostanka (62:61), Taylor Maurice Johns pa je štiri minute in pol predzadnjo sireno izid izenačil. Darwin Davis in Drobnjak sta nato tri minute pred koncem poskrbela za vodstvo Rogaške s šestimi točkami, ko pa je 1:43 minute pred koncem Miha Fon povišal prednost na 74:66, je postalo jasno, da se bosta ekipi srečali še enkrat. Pri domačih je bil z 19 točkami, sedmimi podajami in štirimi skoki najbolj razpoložen Barič, pri gostih pa je z 21 točkami in 11 skoki prednjačil Johns. Davis je dodal 17 točk in sedem podaj, Drobnjak, eden odločilnih mož v prelomnih trenutkih, pa je tako kot Fon dosegel 14 točk.

Izid druge tekme polfinala:

Zlatorog Laško ‒ Rogaška 66:76 (20:17, 38:37, 55:49)

Zlatorog: Rizvić 9 (2:4), Barič 19 (5:6), Durnik 9 (3:6), Špan 11 (2:2), Krušič 10, Ledl 2, Miljković 6.

Rogaška: Johns 21 (2:4), Đuranović 4, Davis 17 (1:2), Drobnjak 14 (1:1), Ferme 3 (1:1), Fon 14 (4:6), Šantelj 3 (3:4).