VIDEO: San Antonio opravil s kratkohlačniki pred derbiji za vrh, čarovniki 'začarali' nemočnega Jamesa

Z 29 točkami Kawhija Leonarda, so San Antonio Spurs na domačem parketu brez večjih težav odpravili New York Knicks Saše Vujačića (106:98). Teksašani so se tako ogreli na zvezdniška obračuna z vodilnim moštvom lige NBA Golden State Warriors in Cleveland Cavaliers, ki so v soboto zvečer razočarali in doma izgubiil z Washington Wizards (115:127).