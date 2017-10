VIDEO: Še drugi hladen tuš za zvezdniško Oklahomo, Phoenix po treh tekmah že z novim trenerjem

Zvezdniška trojka Russell Westbrook, Carmelo Anthony in Paul George je tako ugledala še drugi zaporedni poraz. Potem ko so Thunder izgubili v Salt Lake Cityju, so tokrat morali priznati premoč še Minnesoti. Tekmo je s trojko v zadnji sekundi tekme z velike razdalje in s pomočjo table odločil Andrew Wiggins. Minnesota, pred novo sezono je dodala Jeffa Teaguea, Taja Gibsona in Jimmyja Butlerja, tako z drugo zaporedno zmago le dokazuje, da bo v novi sezoni resen kandidat za mesta v končnici zahodne konference. "Videl sem, koliko časa je ostalo do konca," je zadnji napad, za katerega so Volkovi imeli dobre štiri sekunde časa, opisal Wiggins in dodal: "Prišel sem blizu obroča, kolikor sem lahko in vrgel. Vse se je izšlo perfektno. Ko sem izpustil žogo, je izmet izgledal odlično."

Prav Wiggins je bil skupaj s centrom Karlom-Atnhonyjem Townsom najboljši strelec zmagovalne zasedbe (oba sta prispevala 27 točk). Na drugi strani pa je bil pri poražencih najbolj razpoložen Westbrook z 31 točkami, 23 jih je dodal Anthony, 14 pa George.

Na preostalih dveh nedeljskih tekmah je Brooklyn premagal zasedbo Atlante s 116:104, New Orleans Pelicans pa so prišli do zmage v Los Angelesu pri Jezernikih (119:112) in tako le vknjižili prvo zmago v tej sezoni. Brooklyn je domačem parketu še nepremagan, pri Atlanti pa sta znova bila najboljša strelca Evropejca Marco Belinelli in Dennis Schröder.

V zasedbi Phoenix Suns so se po vsega treh tekmah odločili za menjavo trenerja. Klop je po dveh resnično (pre)visokih porazih z več kot 40 točkami razlike moral zapustiti Earl Watson, namesto katerega je Sonca vsaj začasno prevzel nekdanji kanadski selektor Jay Triano.

Izidi:

Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 116:104

Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 113:115

Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 112:119