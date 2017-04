NBA: Sefoloshi bo newyorška policija zaradi grobosti izplačala milijonsko odškodnino

Incident se je zgodil 8. aprila 2015 pred priljubljenim trendovskim nočnim klubom v predelu Chelsea v New Yorku. Policija je posredovala po klicu, da je bil po prepiru z nožem zaboden košarkar Indiane Chris Copeland, njegova zaročenka Katrine Saltara ter še ena ženska. Pred lokalom je ob posredovanju ob tem ločenem incidentu aretirala košarkarja Atlante Sefolosho in Makedonca Pera Antića, ki sta bila pred lokalom.

Slednja naj bi po trditvah policije "ovirala preiskavo ter se upirala aretaciji", a so Antića in Sefolosho kmalu po aretaciji izpustili brez varščine. Primer je prišel na sodišče, saj je Sefolosha želel oprati svoje ime ter je zavrnil ponudbo, da bi prekršek odslužil z družbeno-koristnim delom. Porota ga je na sojenju nato oprostila vseh obtožb.

Thabo Sefolosha (Foto: AP)

Sefolosha, ki je rojen v Švici, in sicer južnoafriškemu očetu in švicarski materi, se je nato lani odločil za odškodninsko tožbo proti newyorški policiji in petim policistom, ki so bili udeleženi v njegovi aretaciji, zaradi neutemeljene aretacije, prekomerne uporabe sile, krive ovadbe in protipravnega odvzema prostosti. Zaradi vseh posledic brutalne aretacije ter dolgotrajnega okrevanja po poškodbi, Sefolosha je utrpel zlom mečnice ter poškodbo kolenskih vezi, prisiljen je bil izpustiti preostanek rednega dela sezone ter udeležbo v končnici lige NBA, je celo kot zgornjo mejo odškodnine postavil 50 milijonov dolarjev (46.877.344 milijona evrov).

Newyorška policija je oškodovanemu zvezdniku ponudila poravnavo, ki jo je ta sprejel. Kot so poročali ameriški mediji, prvi je novico o poravnavi objavil novičarski portal TMZ, bodo Sefoloshi izplačali odškodnino v znatno manjšem znesku od zahtevanega. "Ta poravnava ni koncesija Sefoloshi, s katero bi dokazovali njegovo nedolžnost v tej zadevi. Prav tako ne gre za priznanje odgovornosti s strani tožene stranke, vendar je bila glede na težo poškodb ter njihov potencialni vpliv na njegovo kariero profesionalnega športnika poravnava vsekakor v interesu mesta ter razjasnitve okoliščin tega dogodka," so v izjavi za javnost sporočili pravni zastopniki mesta New York.

Košarkar je ves čas trdil, da je bil kot temnopolta oseba žrtev policijskega nasilja zgolj zato, ker je policist ob aretaciji videl pred sabo temnopoltega moškega v puloverju s kapuco, tako imenovano "hoodie". Sefolosha je v svojem zagovoru še dejal, da se je s kraja dogodka želel umakniti pred nasilnimi policisti ter je želel brezdomcu dati 20 dolarski bankovec. Za odškodninsko tožbo se je odločil tudi Antić.