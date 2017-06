Selektor Damir Grgić po EP: Nihče nas ne bo več jemal z levo roko

Da je bila predtekmovalna skupina C na evropskem prvenstvu na Češkem, v kateri so se po nesrečnem žrebu znašle slovenske košarkarice, daleč najtežja, priča dejstvo, da sta se iz omenjene skupine v boj za odličja (polfinale) uvrstili tako Francija kot tudi Grčija. Srbkinje pa so po številnih težavah s poškodbami svojo pot na letošnjem EP zaključile v repasažu, kjer jih je premagala reprezentanca Latvije.





Teja Oblak je bila ob Niki Barič in Evi Lisec ena od treh naših najbolj izpostavljenih košarkaric na EP na Češkem. (Foto: Twitter)

Selektor Damir Grgić ne skriva zadovoljstva in ponosa, po drugi strani pa obžaluje zapravljeno priložnost, za katero verjamemo, da bo ob nadaljnjem kakovostnem delu, prej ali slej prišla. "Menim, da smo na Češkem prikazali odlične igre, predvsem na uvodnih dveh tekmah, ko smo dokazali, da smo povsem zasluženo med najboljšimi dvanajstimi evropskimi reprezentancami. Najpomembneje je, da smo opozorili nase, čestitke prihajajo z vseh strani, saj nihče ni verjel, da bi se lahko enakovredno kosali s takšnimi velesilami kot so Grčija, Francija in Srbija," nam je uvodoma v ekskluzivnem pogovoru za 24ur.com zaupal selektor slovenskih košarkaric Damir Grgić, zavedajoč se dejstva, da so njegove varovanke začrtani cilj pred začetkom prvenstva izpolnile. "Na tekmo z Grčijo smo se pripravljali praktično skozi celotno pripravljalno obdobje. Nekako smo računali, da bi nam ravno ta zmaga prinesla napredovanje v repasaž, toda nepričakovan razplet na tekmi med Grkinjami in Srbkinjami je vse obrnil na glavo. Kot sem že nekajkrat poudaril: zahvaljujem se vsem sodelavcem iz strokovnega vodstva, ki so opravili veliko delo, igralkam za maksimalno profesionalen odnos do dela ter ne nazadnje vsem ostalim, ki jih ob tej priložnosti nisem omenil poimensko, a so na svoj način prispevali pomemben delež h končni, zelo spodobni sliki te reprezentance."



38-letnemu Trboveljčanu pogodba s Košarkarsko zvezo Slovenije poteče čez dve leti, ne skriva, da si želi nadaljevati začeto delo pred dvema letoma. "S KZS me veže veljavna pogodba, če pa bi slučajno prišlo do morebitnih sprememb, boste zagotovo pravočasni obveščeni," nam je vrgel "kost za glodanje" Grgić, ki se ni mogel izogniti vprašanju o prihodnosti nekaterih starejših košarkaric v reprezentanci. "Najprej bo potrebno videti, kako se bo odvijala njihova klubska kariera v prihodnje. V vsakem primeru pa se bom z vsako od njih tudi odkrito pogovoril. Menim, da bi lahko v več ali manj nespremenjeni zasedbi odigrali še naslednje kvalifikacije za EP 2019. Če pa se bo katera od deklet odločila za reprezentančno upokojitev, bom to morali spoštovati."





Slovenski navijači so bili šesti igralec sicer odličnih Slovenk v Pragi. (Foto: Twitter)

Slovenke bodo na žrebu za naslednji kvalifikacijski ciklus za nastop na EP 2019 v drugem bobnu, kar je napredek v primerjavi z izhodiščnim položajem pred dvema letoma. "K temu so zagotovo pripomogle dobre igre na Češkem. Verjemite, da nas nihče več ne bo jemal z levo roko, dokazali smo, da imamo kakovost in temu primerno se moramo odzivati v vsakem trenutku. Težko je reči v tem trenutku, kaj nas čaka jeseni, ko se vnovič zberemo. Vse bo odvisno od žreba 4. julija, kajti hitro se lahko zgodi, da zopet padeš v zahtevno skupino. Tudi naša zadnja kvalifikacijska skupina z Litvo in Latvijo za uvrstitev na letošnje EP je bila zelo zahtevna; taisto Latvijo, ki je premagala aktualno evropsko prvakinjo Srbijo, pa čeprav so mi mnogi govorili, da so Latvijke slaba ekipa. Tukaj imajo dokaz, da temu še zdaleč ni tako. Ko potegnem črto, smo vsi skupaj lahko ponosni na naša dekleta," je v optimističnem slogu zaključil selektor naših košarkaric.