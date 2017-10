Selektor Grgić pomladil reprezentanco: Erkićevo, Piršičevo in Zdolškovo nadomestil srebrni trio z EP do 20 let

Damir Grgić se je ob začetku novega kvalifikacijskega cikla odločil za pomladitev reprezentance. Reprezentančno pot so zaključile kapetanka Maja Erkić, Sandra Piršič in Živa Zdolšek, v slovenskem dresu pa jih bodo v prvem ciklu kvalifikacij nadomestile nosilke srebrnih medalj z evropskega prvenstva do 20 let Zala Friškovec, Aleksandra Krošelj in Maruša Seničar. Reprezentanca se bo v zbrala v ponedeljek, 6. novembra, in prve tri dni trenirala v Laškem in Celju. Nato se bodo dekleta odpravila na pot proti Romuniji, kjer jih čaka prvi obračun v teh kvalifikacijah (sobota, 11. november, ob 17.00 v Oradei). Košarkarice se bodo nato v sredo, 15. novembra, v Celju pomerile še z reprezentanco Finske. V skupini E kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo leta 2019 v Srbiji in Latviji, je še reprezentanca Francije.

Damir Grgić (na fotografiji) je selektor slovenske izbrane vrste, ki je z nastopom na minulem evropskem prvenstvu dosegla zgodovinski uspeh. (Foto: Damjan Žibert)

V kvalifikacije vstopa 32 reprezentanc. Te se bodo potegovale za 14 mest, ki vodijo na evropsko prvenstvo. Na prvenstvo sta kot gostiteljici že uvrščeni Latvija in Srbija. Nastop na EP v Latviji in Srbiji si bodo zagotovile zmagovalke vseh osmih skupin ter šest najboljših drugouvrščenih ekip.

"Tako kot sem napovedal že na novinarski konferenci, smo se odločili za pomladitev reprezentance. Na seznamu je dvanajst košarkaric, ki si v tem trenutku najbolj zaslužijo vpoklic v izbrano vrsto. V člansko reprezentanco bo vključenih nekaj mladih, perspektivnih košarkaric, ki so letos poleti osvojile srebrno medaljo na evropskem prvenstvu do 20 let. V prvem ciklu nas čakata dve zelo zahtevni tekmi. Želim si, da ostanemo skromni, kot smo bili doslej. Pomembno bo, da se vzpostavi dobra atmosfera. Verjamem, da lahko s takšnim odnosom, ki smo ga pokazali v kvalifikacijah ter na evropskem prvenstvu v Pragi, upamo na čim boljši rezultat," je dejal Grgić.

Seznam reprezentance:

- branilke:

Rebeka Abramovič (Triglav), Nika Barić (Jekaterinburg), Zala Friškovec (Cinkarna Celje), Aleksandra Krošelj (Cinkarna Celje), Annamaria Prezelj (Gorzow Wielkopolsk), Teja Oblak (KSC Szekszard);

- krila:

Tina Jakovina (PINKK Pecsi), Larisa Ocvirk (Cinkarna Celje), Maruša Seničar (Triglav);



- centri:

Shante Marie Evans (Girona), Eva Lisec (Familia Schio), Tina Trebec (Fribourg).