Selektor slovenskih košarkaric do 20. leta Damir Grgić po osvojitvi evropskega srebra: Ves čas smo 'provocirali' srečo

V njegovem glasu je bilo občutiti veliko izčrpanost, a v isti sapi tudi veliko zadovoljstvo po opravljenem velikem delu na Portugalskem, kjer se je v minulih dneh odvijalo evropsko prvenstvo za dekleta do 20 let. Naše košarkarice so pod vodstvom neverjetnega Damirja Grgića zablestele v vsem svojem sijaju, rasle so iz tekme v tekmo in si po epski zmagi po podaljšku nad izbrano vrsto Francije več kot zasluženo priigrale in prigarale vozovnico za veliko finale.





Damir Grgić piše neverjetno žensko košarkarsko zgodbo na Slovenskem.

Tam pa so bile Španke, nesporne vladarice omenjenega tekmovanja v zadnjem desetletju, preprosto premočne, čeprav so Annamaria Prezelj in druščina nenehno dihale za ovratnik favoriziranim tekmicam ter se na koncu veselile srebrnega odličja. "Težko je v teh trenutkih, ko so emocije še vedno močno prisotne, povedati kaj več kot to, da sem izjemno ponosen na slehernega posameznika in posameznico, ki je prispeval svoj delež h končnemu uspehu," je ekskluzivni pogovor za 24.com pričel tvorec neverjetnih uspehov slovenske ženske košarke v zadnjih letih Damir Grgić, ki po članskem evropskem prvenstvu na Češkem ni imel pravega odmora, saj ga je na Portugalskem v selektorski vlogi že čakala nova preizkušnja z dekleti do 20. leta. "Utrujenost je ogromna, a je ta sladka in jo bo lažje prebroditi, kot če bi se domov vrnili s slabimi občutki oziroma grenkim priokusom. Ko veš, da si dal popolnoma vse od sebe, si lahko v vsakem trenutku miren. Dekleta so svoje delo opravila z odliko, živele ena za drugo iz dneva v dan in si zaslužile to veliko slavje. Španke so v tem trenutku pač premočne, a smo se jim s hrabro igro dobro postavili po robu," svoje vtise o pravkar končanem EP-ju še vedno zbira 38-letni Trboveljčan, ki priznava, da je z dekleti na Portugalsko odpotoval z željo po vzornem predstavljanju slovenske ženske košarke na mednarodnem prizorišču.



"Vse ekipe, ki jih vodim, so skromne. Cilje si že začrtamo, a nikakor nismo bahati, ker se ti lahko kaj hitro vse skupaj zalomi. Ta reprezentanca je še pred dobrim letom dni nastopala v B-diviziji, kar dovolj zgovorno priča o tem, kako velik preskok nam je uspel v tako kratkem času. Je pa potrebno poudariti, da ima večina reprezentantk bogate klubske izkušnje iz regionalne lige, ki so jo v dresu Celja tudi osvojile. Naša pot na evropskem prvenstvu se je podobno kot pri članicah začel z izjemno zahtevno predtekmovalnko skupino s Francijo, Madžarsko in Bosno in Hercegovino. Visoka zmaga nad Madžarsko nam je vlila prepotrebno samozavest pred nadaljevanjem, kjer smo se 'udarili' s takšnim velesilami, kot so Rusija, Srbija, Nizozemska in Turčija. Po zmagi nad Turkinjami, katerim smo v prvi četrtini nasuli neverjetnih 40 točk, kar je impresiven, rekorden dosežek na evropskih prvenstvih v tej starostni kategoriji, je prišel na vrsto odločilen dvoboj z Latvijo za vstop med najboljših osem reprezentanc stare celine. Od te točke naprej se je pisala zgodovina," se je na prehojeno trnovo pot do srebra z zlatim leskom ozrl Grgić.





(Foto: POP TV)

Izjemno nadarjeni strokovnjak si niti v najlepših sanjah ni mogel misliti, da bi z dekleti lahko 'napadel' kolajno. "Ravno zaradi že omenjenega dejstva, da je taista reprezentanca še lani igrala v nižjem kakovostnem razredu. Drugače pa se dobro zavedam kakovosti naših košarkaric, ki so popolnoma predane svojemu delu, zaradi česar so bile tudi pošteno nagrajene. Predvsem epska tekma s Francozinjami je še enkrat več potrdila, kako velik potencial premore ta generacija deklet, na katere sem - to moram še enkrat jasno in glasno poudariti - izjemno ponosen. Kot tudi na vso ostalo osebje iz strokovnega vodstva in Košarkarske zveze Slovenije, ki nam je omogočilo odlične pogoje za pripravo na omenjeno tekmovanje," se čestitkam na račun vseh, ki so prispevali svoj delež h končnemu uspehu, ni mogel izogniti sicer trener celjskih košarkaric.



Za bodočnost slovenske ženske košarke se torej ni potrebno bati... "Če bodo nadaljevale s trdim delom tudi v prihodnje, jih čaka zelo lepa klubska in reprezentančna kariera. Prezljeva in Ocvirkova sta že letos okusili slast igranja na najvišji reprezentančni ravni, v bližnji prihodnosti pa lahko pričakujemo še kakšno novo ime v članski zasedbi," je pogovor za 24ur.com zaključil Damir Grgić.