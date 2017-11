Selektor Trifunović brez Dragića, Dončića, Randolpha in Nikolića v kvalifikacijah za SP

Selektor Rado Trifunović (desno) bo vozovnico za SP lovil brez nekaterih "zlatih" košarkarjev. (Foto: Damjan Žibert)

Na seznamu je osem košarkarjev, ki so na evropskem prvenstvu 2017 osvojili zlato medaljo: Matic Rebec, Klemen Prepelič, Edo Murić, Jaka Blažič, Gašper Vidmar, Saša Zagorac, Žiga Dimec in Vlatko Čančar. Ob njih pa še Zoran Dragić, mladi, 211-centimetrov visoki Jurij Macura, Gregor Hrovat, Žan Mark Šiško, Luka Rupnik in Miha Lapornik. Omenjeni štirje, ki manjkajo, nastopajo v ligi NBA oziroma v evroligaških klubih, ki bodo v času kvalifikacij nadaljevali s tekmovanjem. "Reprezentanca se bo zbrala prihodnji ponedeljek in opravila kratke priprave pred začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Za sodelovanje v prvem kvalifikacijskem oknu sem določil štirinajst košarkarjev. Igralce bomo skušali v petih dveh optimalno pripraviti na domače srečanje proti Belorusiji in gostovanje v španskem Burgosu. Časa za priprave ni veliko, vendar se s tem problemom ukvarjajo pri vseh reprezentancah. Delo nam bo olajšano, saj bomo gojili podoben slog in sistem igre kot na zadnjem evropskem prvenstvu. Košarkarji način dela že poznajo, ga pa bo potrebno osvežiti oziroma obnoviti, saj so igralci med sezono vpeti v klubski sistem. Upam, da bo štirinajsterica na zbor prišla zdrava. Dobro poznam naše reprezentante in vem, da bo želja po dokazovanju in zastopanju barv naše reprezentance vsekakor prisotna," pravi Rado Trifunović.

Slovenija se bo v skupini A poleg Špancev in Belorusov pomerila še z reprezentanco Črne gore. Slovenska skupina se v drugem delu kvalifikacij sreča s tremi najboljšimi ekipami iz skupine B, ki jo sestavljajo reprezentance Turčije, Latvije, Ukrajine in Švedske. Na svetovno prvenstvo se uvrstijo prvo-, drugo- in tretjeuvrščena ekipa skupine drugega dela kvalifikacijskega obdobja oziroma dvanajst reprezentanc iz evropskega dela kvalifikacij.

Slovenija bo kvalifikacije začela v petek, 24. novembra. Ob 20.30 bo v dvorani Stožice gostovala reprezentanca Belorusije, ki si je nastop v glavnem delu kvalifikacij prislužila z uspešnim nastopanjem na predkvalifikacijskem turnirju. V nedeljo, 26. novembra, Slovenci gostujejo v španskem Burgosu. Obračun med prvo in tretjeuvrščeno ekipo minulega evropskega prvenstva se bo začel ob 19.30. Obe srečanji bosta na POP TV.



Tekme slovenske reprezentance v kvalifikacijah za SP:

1. kolo, petek, 24. november 2017, ob 20.30 - Stožice, Ljubljana:

Slovenija - Belorusija

2. kolo, nedelja, 26. november 2017, ob 19.30 - Burgos:

Španija - Slovenija

3. kolo, petek, 23. februar 2018:

Črna Gora - Slovenija

4. kolo, ponedeljek, 26. februar 2018:

Belorusija - Slovenija

5. kolo, četrtek, 28. junij 2018:

Slovenija - Španija

6. kolo, nedelja, 1. julij 2018:

Slovenija - Črna Gora