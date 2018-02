Selektor Trifunović objavil spisek, brez 'evroligašev', a z Murićem

Slovenski selektor Rado Trifunović je objavil spisek za tekmi s Črno goro in Belorusijo. (Foto: Damjan Žibert)

Selektor aktualnih evropskih prvakov Rado Trifunović je objavil spisek za tekmi proti Belorusiji in Črni gori. Tako kot v prvem ciklusu kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2019 (zmaga proti Belorusiji in poraz proti Španiji), tudi tokrat ne bo mogel računati na pomoč igralcev, ki nastopajo v Evroligi. Bo pa tokrat slovenska izbrana vrsta močnejša za Eda Murića in člana Ilirije Luko Vončino. Slednja sta se pridružila dvanajsterici, ki je Slovenijo zastopala že v prvem oknu kvalifikacij: Jaki Blažiču, Vlatku Čančarju, Žigi Dimcu, Gregorju Hrovatu, Mihi Laporniku, Blažu Mahkovicu, Klemnu Prepeliču, Maticu Rebcu, Luki Rupniku, Žanu Marku Šišku, Gašperju Vidmarju in Saši Zagorcu.

Slovenska reprezentanca bo s pripravami na tretjo in četrto tekmo kvalifikacij začela v ponedeljek, 19. februarja. Slovenci se 22. februarja odpravljajo v Podgorico, kjer jih dan kasneje čaka tekma z reprezentanco Črne gore. V ponedeljek, 26. februarja, se bo četa Rada Trifunovića v Minsku pomerila z reprezentanco Belorusije.



"Za drugo kvalifikacijsko okno smo izbrali štirinajst košarkarjev, s katerimi bomo skupaj vse do konca cikla, kar pomeni da v Črno goro in Minsk potujejo vsi. Dvanajstim košarkarjem iz prvega kvalifikacijskega cikla smo priključili še Eda Murića in Luko Vončino," je objavi spiska za uradno spletno stran Košarkarske zveze Slovenije povedal selektor Trifunović.