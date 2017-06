Shante Marie Evans dobila slovensko državljanstvo in zeleno luč za nastope v državnem dresu

Shante Marie Evans (Foto: KZS)

Pristojno ministrstvo je sprejelo sklep, s katerim Shante Marie Evans prejme slovensko državljanstvo in zaigra v dresu slovenske reprezentance. Evansova je v sezoni 2016/2017 blestela v dresu celjskega prvoligaša, s katerim je osvojila dvojno slovensko krono ter naslov prvakinje mednarodne lige Waba. V Philadelphii rojena 186 centimetrov visoka košarkarica je postala najkoristnejša igralca (MVP) sezone in finala slovenskega državnega prvenstva. Pred prihodom v Celje je Evansova igrala v Bolgariji in Romuniji.

Shante Evans se s slovensko reprezentanco od 12. maja naprej pripravlja na premierni nastop na evropskem prvenstvu. Doslej je nastopila na treh pripravljalnih tekmah in v povprečju dosegla sedem točk."Priznati moram, da sem navdušena. Pridobivanje slovenskega državljanstva je bil dolgotrajen proces, kljub temu pa lahko sedaj uradno rečem, da sem Slovenka. Življenje v tej državi je odlično in ljudje, ki sem jih spoznala, so izredno prijazni. Ponosna sem, da bom lahko nosila dres slovenske reprezentance," je dejala Američanka s slovenskim potnim listom.

Zelo zadovoljen z razpletom je bil tudi Radoslav Nesterović, generalni sekretar KZS:

"Iskreno se zahvaljujemo vladi Republike Slovenije, pristojnemu ministrstvu in vsem ostalim, ki so pripomogli, da je Shante Evans prejela slovensko državljanstvo. Verjamemo, da je to pomemben korak za slovensko žensko košarko pred premiernim nastopom na evropskem prvenstvu."