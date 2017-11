Skromna Petrol Olimpija brez možnosti v Atenah

Ljubljanska zasedba je doživela peti poraz v ligi prvakov. Po spodrsljajih proti francoskemu Strasbourgu, turškemu Banvitu, nemškemu Bayreuthu in italijanski Umani Reyer je danes morala priznati premoč tudi grškemu AEK, na dosedanjih šestih tekmah pa je premagala le španski Estudiantes iz Madrida.

Varovanci Gašperja Okorna so bili le v uvodnih minutah enakovredni tekmecem iz grške prestolnice. Po izenačenem uvodu so prve krizne trenutke doživeli v končnici prve četrtine, ko so zaostali za sedem točk (20:27). V nadaljevanju ni bilo kakovostnih premikov v ljubljanski zasedbi, še vedno so capljali za Grki in si v 19. minuti pridelali zaostanek 15 točk (31:46), na velik odmor pa odšli s primanjkljajem -11.

Košarkarji Petrol Olimpije so v Fibini ligi prvakov doživeli nov poraz. V Atenah je prepričljivo slavil tamkajšnji AEK. (Foto: Aljoša Kravanja)

Drugi polčas je bil preslikava prvega. Domači košarkarji so bili vselej za korak pred zdesetkanimi Ljubljančani, ki so naredili številne napake in po bledi predstavi gostiteljem v komornem ozračju atenske dvorane olajšali pot do zanesljive zmage.

V ljubljanski ekipi je bil strelsko najbolj učinkovit Jordan Morgan z 21 točkami in osmimi skoki, Devin Oliver je dodal 13 točk.

Ljubljančani bodo naslednjo tekmo v tem tekmovanju igrali 5. decembra, ko bodo doma gostili poljsko ekipo Rosa Radom. V soboto, 18. novembra, jih čaka tekma 9. kroga v regionalni ligi Aba, ko bodo gostovali pri srbskemu Partizanu iz Beograda.