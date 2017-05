Zahtevno delo: Slovenci v boju za SP proti Španiji in Črni gori

Alen Omić (Foto: Damjan Žibert)

Znani so nasprotniki Slovenije v boju za nastop na svetovnem prvenstvu 2019 na Kitajskem. V skupini A se bodo Slovenci pomerili s Črno goro, Španijo in drugouvrščeno ekipo ene izmed predkvalifikacijskih skupin. Slovenska članska reprezentanca je bila pred žrebom kvalifikacijskih skupin za nastop na svetovnem prvenstvu 2019 na Kitajskem postavljena v četrti boben. Slovenija se bo v skupini A srečala s Španijo, Črno goro in ekipo, ki si bo morala mesto v kvalifikacijah priigrati v predkvalifikacijskem delu. Slovenska skupina se v drugem delu kvalifikacij križa s tremi najboljšimi ekipami iz skupine B, ki jo sestavljajo reprezentance Turčije, Latvije, Ukrajine in ekipe iz dodatnih kvalifikacij. "Slovenska skupina A je vsaj na papirju zelo zahtevna, veliko pa bo odvisno od tega, v kakšnih postavah bodo igrale reprezentance. Skupina, v kateri je Slovenija, ni bistveno močnejša od drugih. Prvi cilj je uvrstitev v drugi del kvalifikacij, glavni cilj pa uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo leta 2019 potekalo na Kitajskem. Že sedaj vabim vse navijače, da podprejo naše fante pri doseganju zastavljenih ciljev," je po žrebu povedal generalni sekretar KZS Radoslav Nesterović.





Selektorja Igorja Kokoškova čaka s slovensko reprezentanco zelo zahtevno delo v kvalifikacijah. (Foto: Aljoša Kravanja)

V prvem delu se bodo v skupinah A, C, E in G pomerile ekipe iz bobna 1, 4, 5 in 8. V skupinah B, D, F in H pa bo v vsaki skupine po ena reprezentanca iz bobnov 2, 3, 6 in 7. V skupini, ki so sestavljene iz štirih reprezentanc, vsaka ekipa odigra šest srečanj (tri doma in tri v gosteh), v drugi del pa napredujejo tri najboljše ekipe. V drugem delu kvalifikacij se združijo skupine A in B, C in D, E in F ter G in H. Točke iz medsebojnih srečanj iz prvega dela se prenašajo. Tudi v drugem delu reprezentanca odigra šest tekem, na svetovno prvenstvo pa se uvrsti dvanajst reprezentanc (iz vsake od štirih skupin po tri najvišje uvrščene ekipe).