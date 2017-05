Slovenke na krilih Evansove priprave na prihajajoči EP začele z zmago nad Madžarkami

Nika Barič je ob zmagi prispevala 12 točk. (Foto: Twitter)

Slovenska izbrana vrsta bo prvi ciklus priprav zaključila z dvema tekmama na Madžarskem. Na četrtkovem obračunu so naše košarkarice od samega začetka narekovale močan ritem igre in po prvih desetih minutah vodile s petimi točkami prednosti. Prvi točki je iz prostih metov dosegla Eva Lisec, s košem za dve točki pa ji je sledila še Sandra Piršič in napovedala odličen prvi polčas Slovenije. V drugi četrtini je prednost še rasla, najvišja je bila pri rezultatu 39:20. Slovenke, ki so iz igre v prvem delu zadele 60% metov iz igre, so na odmor odšle s prednostjo 13 točk.

Na začetku drugega polčasa so se Madžarke pobrale in zaigrale bolje. V tretji četrtini so dosegle 28 točk in prednost gostij je skopnela na tri točke. Slovenke so strnile svoje vrste, Madžarkam so v zadnji četrtini dovolile zgolj šest točk in priprave na premierni nastop na evropskem prvenstvu začela z zmago. Odlično predstavo je danes prikazala Shante Evans, ki je bila s 17 točkami prva strelka Slovenije. Druga tekma med Madžarsko in Slovenijo bo na sporedu jutri ob 17. uri. Poleg Evansove so dvomestno število točk dosegle Nika Barič (12), Sandra Piršič in Teja Oblak (obe po 11) ter Eva Lisec (10). Pri Sloveniji je priložnost za igro dobilo 11 košarkaric. Najboljša strelka Madžarske je bila Tijana Krivačević s 14 točkami.

Slovenska reprezentanca se pripravlja na svoj prvi nastop na evropskem prvenstvu, kjer se bo v skupini C pomerila z reprezentancami Francije, Grčije in Srbije. Evropsko prvenstvo bo med 16. in 25. junijem potekalo na Češkem, Slovenke bodo svoje tekme igrale v Pragi.

Izid:

Madžarska - Slovenija 64:77 (13:18, 17:25, 28:18, 6:16)

Krivačević 14 (7 skokov); Evans 17, Barič 12, Oblak (5 skokov), in Piršič (9 skokov) po 11.