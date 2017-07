Slovenke po zmagi proti Franciji v boju za evropsko zlato

Slovenska reprezentanca deklet do 20 let je že dosegla izjemen uspeh, čaka pa jih še zadnji obračun, boj za zlato odličje. Po zmagi na polfinalni tekmi proti Franciji so si varovanke Damirja Grgića priigrale obračun s Španijo. Francozinje so bile boljše v prvi četrtini, ki so jo zaključile s prednostjo devetih točk. V drugi četrtini so se Slovenke vrnile v igro in ob koncu polčasa imele priložnost za prvo vodstvo, vendar so bile pred sireno, ki označuje konec četrtine, spretnejše Francozinje, ki so na odmor odšle s prednostjo dveh točk.

V drugem polčasu so Slovenke prvič povedle s 35:34, nato pa je bilo rezultatsko stanje sila izenačeno. Slabe tri minute pred koncem rednega dela je, ob vodstvu Francozinj za šest točk, trojko zadela Larisa Ocvirk. Slednja je z uspešno izvedenim polaganjem 27 sekund do konca rednega dela Slovenijo približala na točko zaostanka. Nato je odlično odigrala še v obrambi in po pridobljeni žogi polovično uspešno izvedla dva prosta meta. V zadnjem napadu Francozinje niso zadele in tekma se je prevesila v podaljšek.

Dodatnih pet minut je potekalo po željah Slovenk. Hitro so povedle za štiri točke, nato pa prednost suvereno ohranile do izteka 45. minute. Končni rezultat 81:75 je z zadetim prostim metom postavila prva strelka Slovenije Aleksandra Krošelj, ki je dosegla 22 točk in po tekmi dejala: "V tekmo smo stopile neodločno, ampak glave so ostale na mestu. Čakale smo svoj trenutek, držale smo se navodil trenerja in na koncu obrnile tekmo v svojo korist." Z dvojnim dvojčkom (14 točk in 10 skokov) se je izkazala Larisa Ocvirk, Annamaria Prezelj, ki je v igro vstopila šele v drugem polčasu pa je tekmo zaključila s 14 točkami.

Damir Grgić, selektor slovenske reprezentance je za spletno stran Košarkarske zveze Slovenije po zmagi dejal: "Glede na to, da pred in niti med tekmo nismo vedeli ali bo lahko Annamaria Prezelj sploh zaigrala, je bila reakcija ostalih košarkaric izjemna. Iz srca čestitam vsem igralkam ter mojim sodelavcem v strokovnem štabu. To je zgodovinsko dan za vse slovenske ženske košarkarske klube, trenerje, športne delavce in vse slovenske košarkarice. Vsak izmed njih je prispeval svoj kamenček v mozaiku k temu zgodovinskemu uspehu."

Slovenija se bo v velikem finalu pomerila z reprezentanco Španije, ki je v drugem polfinalu premagala Rusijo s 67:55.

Izid:

Slovenija - Francija 81:75 (11:20, 19:12, 18:19, 19:16, 14:8) *po podaljšku