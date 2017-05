Slovenke se pripravljajo na zgodovinsko EP: 'Dobro vzdušje v moštvu je naša prednost'

Slovenska ženska članska izbrana vrsta se od petka mudi na pripravah v Zrečah, od koder bo v sredo okrog poldneva krenila proti Szekesfehervarju, kjer jo v četrtek in petek čakata uvodni pripravljalni tekmi z madžarsko reprezentanco v sklopu priprav na prihajajoče evropsko prvenstvo na Češkem. Izbranke selektorja Damirja Grgića so na Štajersko pripotovale dobro razpoložene, saj jih sredi prihodnjega meseca čaka krstni nastop na enem od velikih tekmovanj. Uvodni del evropskega prvenstva v slovenski skupini C ponuja obračune s favoriziranimi Francozinjami, Grkinjami in aktualnimi evropskimi prvakinjami Srbkinjami. Najpomembneje bo ohraniti pozitiven zdravstveni karton, pogled na reprezentančni seznam pa razkriva, da je aktualna generacija slovenskih košarkaric zmožna dobrih predstav, čeprav jo v predtekmovalnem delu čakajo izjemno zahtevne preizkušnje.

Nika Barič bo ena nosilk v reprezentanci. (Foto: KZS

"Vzdušje v reprezentanci je vselej odlično. Dekleta so nestrpno pričakovala začetek priprav, še bolj pomembno pa bo, da na Češko odpotujemo v polni zasedbi in brez zdravstvenih težav. Glede na to, da nas do začetka evropskega prvenstva loči zgolj en mesec, bomo v naslednjih dneh oziroma tednih storili vse, da se na naše tekmice karseda najbolje pripravimo. Pred seboj imamo lepo število močnih pripravljalnih dvobojev, ki jih bomo izkoristili za postopno dvigovanje forme," je za uradno spletno stran Košarkarske zveze Slovenije dejal selektor ženske članske izbrane vrste Damir Grgić.

Po povratku z Madžarske bodo dekleta nadaljevala s pripravami, prihodnji torek pa v Kranjsko Goro prihaja Turčija. Tekma bo zaprta za javnost.