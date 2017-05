Slovenke suverene, najboljša strelka Eva Lisec z 20 točkami

Selektor ženske članske izbrane vrste Damir Grgić ima dovolj razlogov za zadovoljstvo, saj njegove izbranke ne popuščajo. Tudi na tretji prijateljski tekmi – tokrat zaprtega tipa – so prikazale všečno igro in že v prvi četrtini popolnoma nadigrale nebogljeno turško reprezentanco, ki je v uvodnih 10 minutah zmogla vsega 2 točki, medtem ko so jih naše košarkarice na drugi strani dosegle 19. Končni izid 63:40 zgovorno priča o tokratnem razmerju moči, čeprav reprezentanci nista nastopili v najmočnejših postavah.





Slovenske košarkarice nadaljujejo z odličnimi igrami. (Foto: KZS)

Najboljša strelka obračuna v Kranjski Gori je bila Eva Lisec z 20 točkami, Teja Oblak pa jih je dodala 16. Slovenke čakata do konca tega tedna še dve prijateljski srečanji s Turčijo in Poljsko, ki na Ježico prihaja v soboto.