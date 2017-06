Slovenke zaključujejo s pripravami na EP: 'Na Češkem bomo trn v peti za vsakogar'

Selektor slovenske ženske košarkarske reprezentance Damir Grgić je zadovoljen z opravljenim delom v zadnjem mesecu dni. Evropsko prvenstvo je pred vrati, že čez tri dni bodo naša dekleta v otvoritvenem dvoboju skupine C v Pragi proti polfinalistkam zadnjega olimpijskega turnirja v Rio de Janeiru Francozinjam skušale dokazati svojo kakovost. "Menim, da smo v zadnjih štirih tednih svoje delo opravili na zelo visoki ravni. Izkoristili smo vse razpoložljive treninge in termine za prijateljske tekme, ki so nam prišle še kako prav pri dvigovanju forme za tisto, kar sledi od petka dalje na Češkem;" nam je uvodoma zaupal selektor Damir Grgić, ki je na pripravljalnih tekmah ponudil priložnost za igro vsem igralkam.





Selektor slovenske reprezentance Damir Grgić. (Foto: Damjan Žibert)

Pred odhodom na zadnji tekmi v Črno Goro pa se je odpovedal Ani Ljubenović in Evi Rupnik. "Imeli smo dokaj kvaliteten program, škoda je morda le, ker reprezentanci Poljske in Hrvaške nista prišli v najmočnejših zasedbah. Sicer sem s pristopom igralk na treningih in tekmah ter z vzdušjem v ekipi več kot zadovoljen. Med drugim smo premagali Madžarsko in Turčijo, še posebej slednja kotira zelo visoko, kar je dokaz, da smo na pravi poti."





Slovenske košarkarice bodo otvoritveno tekmo evropskega prvenstva v legendarni praški dvorani Kralovka proti Franciji odigrale v petek ob 20:30. Že dan pozneje jih ob 18. uri čaka obračun z grško reprezentanco, v ponedeljek ob 15:00 pa še dvoboj z aktualnimi evropskimi prvakinjami Srbkinjami. Vse tekme slovenske izbrane vrste si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO.

Slovenke bodo na Češko odpotovale v sredo v poznih večernih urah, še pred tem pa bodo opravile zadnji trening v Laškem. "Vemo, kaj nas čaka v Pragi. Ni skrivnost, da je naša skupina brutalno zahtevna, saj sta Srbija in Francija absolutni favoritinji, tudi Grčija ima spoštovanja vredno reprezentanco, ki je v pripravljalnem obdobju premagala tako Rusijo kot Italijo. Denimo, Srbkinje so izgubile le eno tekmo s Češko, Francozinje so premagovale vse po vrsti, tako da nas čaka izjemno težka naloga," se zahtevnosti uvodnega dela tekmovanja na EP zaveda 38-letni Trboveljčan, a v isti sapi dodaja, da ima tudi naša izbrana vrsta kar nekaj adutov. "Predvsem agresivna igra v obrambi po celem igrišču, veliko taktičnih različic, v napadu pa z veliko teka, protinapadov, ki so posledica kvalitetne obrambe... In če nam bo steklo, smo lahko zelo nevarni za vsakogar."





Ne glede na zahtevnost tekmic v skupinskem delu in obenem poznavajoč nepopustljivost deklet, ki so nas navdušila že s samo uvrstitvijo na sploh prvo veliko reprezentančno tekmovanje, je možno prav vse. "Če se nam pokaže že najmanjša priložnost, jo bomo skušali zgrabiti z obema rokama. Nekatere punce so že dovolj izkušene in zrele, ob tem pa imajo veliko željo in motiv, da se predstavijo na svojem prvem velikem tekmovanju v najboljši možni luči. V vsakem primeru bomo skušali mešati štrene najboljšim," je v pogovoru za 24ur.com zaključil slovenski selektor.