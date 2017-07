Slovenska košarkarska reprezentanca 3x3 do naslova evropskih podprvakov

Slovenci so sicer v polfinalu prepričljivo, z 22:8 ugnali Ukrajince, še prej pa so v četrtfinalu ugnali Rusijo. V petek so Slovenci v skupinskem delu na dveh tekmah dosegli dve zmagi. Srebrna medalja je še toliko slajša, saj se je Slovenija na evropsko prvenstvo uvrstila preko kvalifikacijskega turnirja v Andori. Tam so si Slovenci šele po zmagi v repasažu nad Nemčijo zagotovili mesto na evropskem prvenstvu.