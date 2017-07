Slovenske košarkarice bodo priložnost za maščevanje Francozinjam imele že v naslednjih kvalifikacijah

Slovenke so na nedavno končanem EP dokazale, da se lahko kosajo z najboljšimi reprezentancami, v kvalifikacijah pa se bodo znova udarile s Francijo. (Foto: Miro Majcen)

Slovenija bo v skupini E igrala proti Finski, Romuniji in Franciji. Slovenke bodo kvalifikacije začele 11. novembra letos v Romuniji. Sledile bodo tri domače tekme. Štiri dni po prvem obračunu proti Romunkam (15. november) bodo Slovenke gostile reprezentanco Finske. V drugem kvalifikacijskem delu, 10. in 14. februarja, bosta v Sloveniji gostovali izbrani vrsti Francije in Romunije. V zadnjem kvalifikacijskem delu, ki bo na sporedu novembra 2018, bodo Slovenke gostovale na Finskem (17. november) in v Franciji.

Proti reprezentanci Francije je Slovenija igrala na minulem evropskem prvenstvu in zabeležila minimalni poraz. Košarkarice Francije so EP 2017 zaključile kot evropske podprvakinje, zmagala je Španija. Na evropskih prvenstvih so doslej osvojile devet medalj (dve zlati, šest srebrnih in dve bronasti). Finke so na evropskem prvenstvu nastopile petkrat, nazadnje leta 1987. Romunke so na turnirjih Stare celine nastopile 24-krat. Trikrat so tekmovanje zaključile tik pod zmagovalnim odrom. Reprezentanca Romunije je na evropskem prvenstvu leta 2015 osvojila 19. mesto, na minulem EP pa Romunke niso nastopile.

V kvalifikacije za nastop na EP vstopa 32 reprezentanc, ki se bodo potegovale za 14 mest, ki vodijo na evropsko prvenstvo. Na prvenstvo sta kot gostiteljici že uvrščeni Latvija in Srbija. Nastop na EP v Latviji in Srbiji si bodo zagotovile zmagovalke vseh osmih skupin ter šest najboljših drugouvrščenih ekip. 32 reprezentanc je razdeljenih v osem skupin s štirimi ekipami. Kvalifikacije bodo potekale v treh delih, vsaka reprezentanca bo odigrala šest tekem (tri doma in tri v gosteh).