Slovenske košarkarice do 20. let do zgodovinskega uspeha na EP: domov prinašajo srebrno kolajno

Slovenske košarkarice do 20 let so se z osvojeno srebrno medaljo na EP na Portugalskem vpisale v košarkarsko zgodovino. (Foto: KZS)

Slovenke so zgodovinsko tekmo za naslov evropskih prvakinj začele v postaviin. Prvih šest slovenskih točk na srečanju je dosegla Annamaria Prezelj, ki je že v prvem polčasu zbrala 15 od svojih 17 točk. V prvi polovici uvodne četrtine sta bili ekipi izenačeni, nato pa so do rahle prednosti prišle Španke, ki so prvih deset minut zaključile s prednostjo petih točk. V drugih četrtini so Slovenke ves čas dihale za ovratnik nasprotnicam, ujele pa so jih pri rezultatu 34:34. Na glavni odmor so s točko prednosti odšle košarkarice iz Iberskega polotoka.

Španke so drugi polčas odprle s šestimi zaporednimi točkami, strelski mrk Slovenk pa je prekinila Prezljeva. Po košu Larise Ocvirk so Slovenke prednost Špank znova znižale na tri točke. Tri minute do konca tretjega dela srečanja je peto osebno napako prejela Maruša Seničar, španska prednost pa je narasla na devet točk. Žarek upanja je Sloveniji vrnila Zala Friškovec, ki je postavila končni rezultat po 30. minutah - 54:47. Aleksandra Krošelj je zadnjo četrtino na evropskem prvenstvu odprla s košem in Slovenijo približala na pet točk zaostanka. Nato pa je sledila serija treh trojk Španije in razlika je skočila preko desetih točk. Španske košarkarice so nadzorovale skok pod obema obročema (48:39). Slovenke so z agresivno in fanatično obrambo poskušale spremeniti potek srečanja, vendar so Španke vselej našle odgovor na zamisli naše reprezentance. Finale se je zaključilo z rezultatom 73:63, Slovenke pa se v domovino vračajo s srebrno medaljo zlatega leska.

Najboljša strelka v slovenski vrsti je bila Annamaria Prezelj, ki je bila izbrana v idealno peterko prvenstva. Slovenski selektor Damir Grgić kljub porazu v velikem finalu ni skrival ponosa nad igro svojih varovank. "Čestitke in zahvala vsem igralkam, mojim sodelavcem v strokovnem štabu in Košarkarski zvezi Slovenije, ki nam je omogočila dobre pogoje za delo. To je velik dosežek za slovensko žensko košarko, ki se ga v tem trenutku slavja mogoče niti še ne zavedamo dovolj. Dokazali smo, da se kljub naši majhnosti lahko kosamo z vsemi velesilami in upam, da bo to še spodbudilo vse trenerje, igralke in športne delavce, ki delujejo v slovenski ženski košarki. Ta zgodovinski uspeh nam mora dati dodatnih moči in elana, da v bodoče delamo še boljše in skušamo ostati v stiku z najboljšimi."

Na tekmi za tretjo mesto so Rusinje zanesljivo ugnale izbrano vrsto Francije.

Evropsko prvenstvo do 20. let za dekleta, finale, izid:

Španija - Slovenija 73:63 (20:15, 17:21, 17:11, 19:16)

Slovenija: Prezelj 17, Friškovec 14 (6 skokov), Ocvirk 13 (11 skokov), Gwashavanhu 8, Krošelj 6 (9 podaj), Stefanoski 3, Seničar 2 (5 skokov), Jakovina, Potočnik, Ramšak, Verčič, Cvijanovič.