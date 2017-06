Slovenske košarkarice izgubile v Podgorici

Slovenske in črnogorske košarkarice so se do današnje tekme pomerile trikrat, vedno so bile boljše Črnogorke, ki jih vodi Španec Roberto Iniguez. Medtem ko bo slovenska reprezentanca na Češkem prvič igrala na EP, v Pragi bo v skupini C igrala proti Srbiji, Ukrajini in Franciji, je Črna gora igrala na zadnjih treh. Predlani na Madžarskem je bila sedma, tudi na letošnjem EP, kjer bo v skupini B igrala z Latvijo, Belgijo in Rusijo, ima visoke cilje, vlogo favoritinj pa so Črnogorke upravičile tudi v dvoboju s Slovenkami.

Domače košarkarice so bile v vodstvu od prve minute naprej, v prvih desetih minutah pa ekipi nista bili ravno pri metu, saj so Črnogorke dosegle le devet točk, Slovenke le štiri. V drugem so bile izbranke selektorja Damirja Grgića sicer bolj natančne pri metu, toda v domači ekipi je bila nezaustavljiva Milica Jovanović, ki je imela največ zaslug za črnogorsko vodstvo ob odhodu na veliki odmor.

Tudi v tretji četrtini so bile boljše Črnogorke, ki so še naprej dobro igrale v obrambi, v napadu sta se Jovanovićevi pridružili še Kristina Raković in Irena Matović, in čeprav so bile slovenske košarkarice boljše v skoku, je bil njihov poraz neizogiben.

Najboljši strelki slovenske ekipe sta bili Eva Lisec s 14 točkami (deset skokov) in Nika Barič z 12 (šest podaj), med strelke pa so se vpisale še Shante Marie Evans z 11 točkami, Teja Oblak s sedmimi, Sandra Piršič s petimi, Rebeka Abramovič tremi in Živa Zdolšek z dvema točkama. V domači ekipi jih je Jovanovićeva dosegla 28, po deset točk pa so k zmagi Črne gore prispevale Radovićeva, Matovićeva in Angelica Robinson.

Slovenske košarkarice so v okviru priprav na EP izgubile s Črno goro. (Foto: Miro Majcen)

Izid:

Črna gora - Slovenija 72:59 (9:4, 21:18, 22:16, 20:21)

Lisec 14 (10 skokov), Barič 12 (6 skokov, 6 podaj), Evans 11 (6 skokov), Oblak 7, Erkić in Piršič po 5, Abramovič 3, Zdolšek 2;