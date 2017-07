Slovenske košarkarice zanesljivo v četrtfinale evropskega prvenstva

Slovenska reprezentanca deklet do 20 let nadaljuje z odlični predstavami na evropskem prvenstvu. Na tekmi osmine finala so Slovenke ugnale Turčijo z rezultatom 80:65. Varovanke Damirja Grgića so z odliko začele svojo četrto tekmo na prvenstvu. Po dobrih treh minutah igre so Slovenke vodile z rezultatom 16:2. Odlično predstavo tako v obrambi, predvsem pa v napadu je slovenska četa nadaljevala do konca prve četrtine, ki jo je dobila s kar 25 točkami naskoka, v desetih minutah pa so slovenske košarkarice dosegle neverjetnih 38 točk. Aktualne evropske prvakinje divizije B pa v nadaljevanju niso popuščale in do polčasa zadržale prednost 25 točk.

V drugem polčasu so priložnost za igro dobile tudi košarkarice, ki se do sedaj na prvenstvu še niso predstavile. Z dobro igro so Slovenke nadaljevale do konca srečanja in na koncu slavile zmago, ki jih pelje v četrtfinale evropskega prvenstva. Največ točk je za slovensko izbrano vrsto dosegla Zala Friškovec, ki je 18 točkam dodala še sedem skokov. Annamaria Prezelj je dosegla 15 točk, Larisa Ocvirk pa 13, ujela pa je osem odbitih žog. "Čestitke dekletom za zmago. Vstop v tekmo je bil izjemen, v nadaljevanju pa nam je nekoliko popustila koncentracija. Z uvrstitvijo v četrtfinale smo dosegli osnovni cilj in si zagotovili obstanek v A diviziji. Zdaj lahko v nadaljevanju prvenstva odigramo povsem sproščeno. Že jutri bomo proti Latviji, ki je danes dobesedno razbila Poljsko, skušali odigrati čvrsto in pametno ter se, če se bo ponudila priložnost, uvrstiti v polfinale," je bil po tekmi na svoje varovanke ponosen Damir Grgić, selektor slovenske reprezentance.

Slovenija - Turčija 80:65 (38:13, 13:13, 15:18, 14:21)

Friškovec 18 (7 skokov), Prezelj 15, Ocvirk 13 (8 skokov), Gwashavanhu (6 skokov) in Stefanoski po 9, Krošelj in Seničar (7 skokov) po 7, Cvijanovič 2, Jakovina, Potočnik, Ramšak, Verčič.