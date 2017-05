Slovenske košarkarice znova zmagale na Madžarskem, tokrat odločil zadnji napad in koš Trebčeve

Slovenke so dobile tudi drugi obračun z Madžarkami. (Foto: KZS)

Selektor Grgić je počitek namenil Niki Barič, Sandri Piršič in kapetanki Maji Erkić. Že v prvi četrtini je priložnost za igro dobilo deset košarkaric, ki so si do prvega dvominutnega odmora priigrale tri točke prednosti. Po prvem vodstvu Madžark je sledil delni izid 10:0 in Slovenke so povedle z najvišjo prednostjo v prvem polčasu. Gostiteljice so se znova približale, končni izid po dvajsetih minutah pa je s košem v zadnji sekundi zapečatila Eva Lisec.

V 24. minuti so Madžarke po dolgem času znova povedle, vendar le za nekaj trenutkov. Z ekipno igro in številnimi razpoloženimi igralkami so slovenske košarkarice znova ušle na plus sedem. Madžarkam se je v končnici uspelo približati, nekaj sekund pred koncem pa so rezultat poravnale na 79. V zadnjem napadu je žoga prišla do Trebčeve, ki je s košem zagotovila še drugo zmago za Grgićevo četo v tem pripravljalnem obdobju. Pri Slovenkah je največ točk dosegla Teja Oblak (13), z dvanajstimi pa sta ji sledili Eva Rupnik in Trebčeva. Slovenke bodo priprave nadaljevale v nedeljo. Nov preizkus jih čaka prihodnji petek, ko bodo v Trbovljah gostovale Turkinje. Že med tednom se bosta omenjeni reprezentanci pomerili na zaprti tekmi. Selektor Grgić je po tekmi razumljivo zadovoljno razlagal: "Čestitam dekletom za zmago. Danes so priložnost za igro dobile igralke, ki so včeraj igrale manj. Zelo sem zadovoljen z njihovim pristopom. Še vedno je nekaj stvari, ki jih bo potrebno v naslednjih tednih popraviti. V prvem tednu smo naredili veliko in upam, da bo temu tako tudi v prihodnosti."