Slovenski sodnik Dončiću ni prinesel sreče, vzhajajoča zvezda nerazpoložena na parketu

(Foto: AP)

V tekmi za tretje mesto na zaključnem turnirju evrolige v Istanbulu je CSKA Moskva premagala Real Madrid s 94:70. Luka Dončić tudi tokrat ni bil razpoložen; v skoraj 22 minutah na parketu je dosegel šest točk. V tolažilni tekmi oziroma obračunu poražencev polfinalnih srečanj - Real Madrid je izgubil s Fenerbahčejem, CSKA Moskva pa z Olympiacosom - sta se pomerili najboljši ekipi rednega dela. Rusi so od vsega začetka narekovali ritem igre in imeli pobudo, Real Madrid, ekipa z najboljšim izkupičkom po tridesetih krogih, pa nikakor ni našel poti do obroča. Ob prvem malem premoru je bila razlika 13 točk, ob glavnem odmoru je bilo 45:32, po treh četrtinah igre pa so imeli Moskovčani še vedno trinajst točk prednosti.

Slovenski košarkar pri Real Madridu Dončić, ki se v polfinalu ni vpisal med strelce, tudi tokrat ni zadel iz igre (0:3). Vseh šest točk je dosegel s črte prostih metov, ob tem pa je imel še štiri skoke, dve podaji in tri izgubljene žoge. Najboljši posamezniki - glavni sodnik tekme je bil Slovenec Damir Javor - so bili Kyle Hines (14), Nando De Colo (13) in Aaron Jackson (13) pri CSKA Moskvi ter na drugi strani Jonas Mačiulis (11) in Gustavo Ayon (11).

Kljub porazu se Real Madrid vrača v Španijo z dvema lovorikama; Sergio Llull je bil proglašen za najbolj koristnega igralca evrolige (MVP), Dončić pa za najboljšega mladega igralca.