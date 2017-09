VIDEO: Slovenski športniki navdušeni nad uspehom košarkarjev: 'Goran Dragić je Lionel Messi'

Brane Oblak (Foto: Damjan Žibert)

"Izredno sem bil vesel. Sploh, ker sem navijač Gorana Dragića že ne vem koliko časa. Mislim, da je trenutno najboljši športnik v Sloveniji. Lahko bi ga primerjal z nogometnim zvezdnikom Lionelom Messijem iz Barcelone. Dragić igra podobno, le da košarko. Ampak uspeh je fenomenalen. Upam, da ima tudi Slovaška kaj od tega, da nas ne bodo več zamenjevali. Mislim, da smo s tem naredili tako prepoznavnost, kot še nihče doslej," pravi Branko Oblak, legenda slovenskega nogometa. Oblak sicer ni gledal celotnega finala.

Zgodovinski evropski naslov je seveda treba ustrezno proslaviti, zato slovenske junake, ki jih več kot uspešno vodi srbski strateg Igor Kokoškov (brez poraza na uradnih tekmah slovenske reprezentance), danes pozno popoldne (predvidoma okoli 19. ure) v Ljubljani čaka veličasten sprejem. Seveda tudi v prenosu na Kanalu A in 24ur.com. Zgodovinskega spektakla vsekakor ne gre zamuditi.

"Imam poseben način gledanja športnih dogodkov. Nočem priti do situacije, da sem živčen. Raje grem stran, pa malo ugasnem, pa spet prižgem. Vsake toliko sem tako šel stran, pa spet nazaj. Nisem gledal cele tekme. Rad bi jo. Ampak ne zdržim, sem preveč živčen," pravi Oblak in poudarja: "To je zame največ, kar je mogoče narediti v Sloveniji. Da ne govorimo, kje so naši politiki in podobno ..." Z navdušenjem je finale spremljala tudi nekdanja vrhunska atletinja Brigita Bukovec. "Navijali smo kot nori. Upam, da se država in odgovorni zavedajo oziroma da se bodo enkrat zavedali, da je to res velik uspeh in da bodo nekaj naredili na športnem področju in vsem tem, kar so malo 'zafurali' v zadnjih letih. Šport je tisto, kar dviguje. Kdo ali kaj lahko naredi takšno evforijo pri nas. Vse, kar se je dogajalo okoli tega uspeha, to je možno le v športu. Spet smo se povezali, tako kot pred leti v Planici, ko je blestel Primož Peterka. Šport je res pomemben za ljudi, za državo, za zdravje in ne nazadnje za povezovanje. Košarkarji naj bodo vzor glede tega, kako ekipa deluje. Res vse čestitke!" je povedala Bukovčeva, tudi dobitnica olimpijske srebrne kolajne v teku na 100 metrov z ovirami iz Atlante 1996. Iztok Čop, nekdanji vrhunski veslač, tudi dobitnik olimpijskih odličij, zdaj pa podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, si je tekmo skupaj z ženo ogledal na licu mesta: "Tudi sam sem šel tja, zadnji trenutek sem prestavil vse obveznosti in izkoristil to enkratno priložnost, da v živo vidim to tekmo in doživim vzdušje. Sam moram priznati, da me je izredno navdušil že polfinale in Španci so se mi na trenutke kar malo smilili. Enkraten pa je bil finale, sploh v trenutkih, ko je šlo Sloveniji za nohte, ko se je poškodoval Luka Dončić, ko je Goran Dragić omagal. Takrat so potegnili ostali in navdušila me ni le zmaga, ampak ta cel pristop in pogum, ki ga je ekipa pokazala v najtežjih trenutkih in se zasluženo veselila."





Jure Košir (Foto: Matic Bajželj)

Vodja oddelka vrhunskih športnikov pri slovenski policiji in nekdanji biatlonec Tomas Globočnik, ki si je ogledal vse tekme, tudi zato ker njegov 13-letni sin trenira košarko, pa je bil navdušen nad energijo: "Ekipa je navduševala s svojo energijo. Povezanost in borba, ki so ju pokazali košarkarji, sta res fenomen. Nekako so igrali v skladu z geslom 'vsi za enega, eden za vse', nad vsem skupaj pa je s svojo mirnostjo bdel še selektor. Enkratno vlogo je odigral Goran Dragić, ki je to vse skupaj znal povezati v celoto. Praktično ni bilo slabega trenutka na prvenstvu, bilo je nekaj težkih, da so pravi, pa se je še posebej videlo v finalu, ko je bilo treba v končnici gristi do konca." Navijal je tudi nekdanji smučarski as Jure Košir. "Totalno sem bil navdušen in srečen. Sem velik navijačev slovenskega športa. Vedno mu želim najboljše, zato sem bil še toliko bolj čustveno vpleten. Če odkrito povem, si nisem mislil, da bodo prišli tako daleč. Potem pa so razvili tako ekipno energijo, vzdušje, da je bilo res veselje gledati. Užival sem maksimalno. Prav ganjen sem bil. Čestitam vsem, od prvega do zadnjega. To je velika zmaga. Med naslovom in srebrno kolajno je velikanska razlika. Naslov je res nekaj posebnega. To je zgodovinsko in zgodovinski dan za naš šport. Zelo sem vesel," je dejal Košir, ki pa meni, da se zaradi tega ne športu v Sloveniji ne bo kaj bistveno bolje godilo. "Nimam iluzij, da bi to kaj spremenilo, ker vemo, kakšen je odnos države do športa in športnikov. Vsi se radi kažejo, ko se nekaj doseže, sicer pa ... Vidim pa spremembo v samozavesti. To je dokaz, da lahko v marsičem zmagamo. Ali je to posamični ali ekipni šport. Zakaj pa ne. Velike stvari lahko naredimo. Ogromen premik bo na samozavesti športnikov, glede odnosa države do športa pa se ne bo kdo ve kaj spremenilo," je še dejal Košir.



