Slovenski zlati fantje so 'splezali' na sedmo mesto svetovne lestvice

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je objavila seznam z lestvico košarkarskih reprezentanc na svetu, glede na dosežene rezultate in evropski prvaki Slovenci so "splezali" na sedmo mesto. Varovanci selektorja Igorja Kokoškova, sedaj pa Rada Trifunovića, zaostajajo za reprezentancami ZDA, Španije, Srbije, Francije, Argentine in Litve. Slovenski zlati fantje so bili na zadnji lestvici izven deseterice najboljših reprezentanc na svetu (12.), po zmagi na Eurobasketu so pridobili pet mest.

Kar se tiče evropskih držav je Slovenija na petem mestu, pred njimi so recimo tako reprezentance Španije (najvišje uvrščena evropska reprezentanca), Srbije in Francije, ki so jih Goran Dragić in soigralci na EP premagali in Litve. Na lestvici Fibe je sicer kar 153 držav.

Fiba se je odločila za nov sistem točkovanj, saj so pred tem upoštevali le rezultate z največjih tekmovanj (evropsko in svetovno prvenstvo, OI,, itd), sedaj bodo poleg omenjenih velikih tekmovanj štele tudi kvalifikacije in vse uradne tekme, ki jih bodo odigrale reprezentance.

Vrstni red vodilne deseterice:

1. ZDA 819.6 0

2. Španija 693.2 0

3. Srbija 641.0 0

4. Francija 634.9 0

5. Argentina 615.5 +1

6. Litva 615.4 -1

7. Slovenija 512.6 +5

8. Hrvaška 499.5 +3

9. Avstralija 470.4+1

10. Brazilija 466.2 -3