Šok terapija deluje: Košarkarji Petrol Olimpije do zmage na gostovanju v Nürnbergu

Petrol Olimpija je v Nemčiji prišla do nekoliko presenetljive zmage proti Bayreuthu, za katero je trepetala do zadnje sekunde. Na klopi Ljubljančanov je na najlepši možni način debitiral Zoran Martić. Slovenski prvaki so v ligi prvakov zabeležili četrto zmago, imajo še šest porazov, medtem ko je Bayreuth izgubil četrtič.

(Foto: Damjan Žibert)

Olimpija ni začela najbolje, saj je po dveh minutah zaostajala s 4:8, Martić pa je takoj vzel prvo minuto odmora. Ta je njegovim igralcem koristila, saj so po njej zaigrali bolje, v šesti minuti so prvič na tekmi povedli s 13:12. Takrat je nemška klop vzela minuto odmora, po njej so domači prišli do vodstva s 15:13, do konca prve četrtine pa česa več niso prikazali. Ljubljančani so z delnim izidom 10:2 prišli do prednosti, ki so jo na začetku druge četrtine še oplemenitili. V 15. minuti je Bayreuth znižal zaostanek na 28:33, toda Domen Lorbek je nanizal pet zaporednih točk in Olimpija je spet vodila z nekaj višjo prednostjo, ki pa je bila še višja po trojki Gregorja Hrovata (38:23). Do polčasa je domača ekipa uspela nekoliko ublažiti zaostanek (37:45).

Tega je v dobrih štirih minutah drugega polčasa še zmanjšala (45:49), toda Olimpija je hitro vrnila s petimi točkami in spet je vodila z lepšo prednostjo, ki pa bi lahko bila precej nižja, če bi Bayreuth izkoristil kakšno priložnost več, ki jo je dala gostujoča zasedba. Tako so denimo zapravili met za tri točke ob koncu tretje četrtine, po kateri je imela Olimpija prednost šestih točk (59:53).

(Foto: Aljoša Kravanja)

V 33. minuti so Nemci prišli do 59:62, a je imela Olimpija pripravljen najboljši možen odgovor - trojko Roka Badžima. Dobre štiri minute pred koncem so domači prišli do 65:66, le nekaj sekund kasneje pa so po dolgem času vodili. Ekipi sta v zadnjo minuti vstopili izenačeni, 33 sekund pred koncem pa je Hrovat zadel dva prosta meta po nešportni potezi domačih in Olimpiji zagotovil vodstvo s 79:76, do konca pa so domači vknjižili še dve točki.

"Zelo sem vesel za ekipo. Zaslužili smo si zmago. Borili smo se od prve do zadnje minute. Večino časa smo bili v prednosti. Ključna stvar na tekmi, ki sem jo želel videti, je bila dobra agresivna obramba in skok. Čestitke igralcem, saj jim je to uspelo. Želim si in verjamem, da lahko nadaljujemo s takim pristopom tako na treningih kot tudi tekmah," je ob koncu povedal novi trener Petrola Olimpije Martić.

medi Bayreuth - Petrol Olimpija 78:79 (17:23, 37:45, 53:59)

medi Bayreuth: Robinson 2, Cox 2, Linhart 8 (1:2), Doreth 2 (2:3), Seiferth 6, Wachalski 3, Amaize 5 (3:3), Brooks 11 (3:5), York 24 (8:8), Marei 15 (5:8).

Petrol Olimpija: Oliver 6, Špan 4, Bubnić 9, Badžim 9, Morgan 15 (3:3), Lorbek 10 (2:2), Battle 13 (2:2), Hrovat 13 (2:2).