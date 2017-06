Španski AS: Randolph je blizu tega, da bo soigralec Dončića tudi v slovenski reprezentanci

Španski AS piše, da je za naturalizacijo Američana Anthonyja Randolpha sicer potrebna še sprememba zakona, a da bi - če bo vse po sreči - do naturalizacije lahko prišlo še pred letošnjim EuroBasketom. AS še piše, da je Randolph povezan z generalnim sekretarjem Košarkarske zveze Slovenije Rašom Nesterovićem, ki je imel istega zastopnika – dokler je še aktivno igral košarko – kot Randolph (agencija BDA Sports). Američan, sicer rojen v Nemčiji, je prav danes podaljšal pogodbo z Realom do leta 2020, v interesu španskega kluba pa je tudi to, da pridobi evropsko državljanstvo, saj potem za galaktike ne bi igral kot 'tujec'.

Randolph je sicer izkušnje nabiral v ligi NBA, saj je kariero začel pri Golden Stateu, nato je nadaljeval v New Yorku, Minnesoti in Denverju. V Evropi se je proslavil v dresu Lokomotive Kuban, nato pa se je preselil v madridski Real.

