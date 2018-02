Katalonci prekinili vladavino madridskega Reala: Povratek kraljevega kluba za dramatično končnico El Clasica

V Las Palmasu sta se v finalu španskega kraljevega pokala pomerila Real Madrid, ki si je vstopnico prislužil po zmagi nad Tenerifom, in Barcelona, ki se je v finale uvrstila potem, ko je opravila z Gran Canario. V vrstah kraljevega kluba sta zaigrala tudi slovenska reprezentanta, Luka Dončić in Anthony Randolph.

Luka Dončić je na tekmi vknjižil 14 točk. (Foto: AP)

V uvodne minute so bolje vstopili Katalonci, ki so si po zapravljenem napadu kraljevega kluba zagotovili prvi dve točki, vendar vodstvo ni trajalo dolgo, kaj kmalu je Real povedel prav po zaslugi prostih metov Dončića. Madridčani so si tako zagotovili nekaj točk, vendar pa so jih košarkarji Barcelone dohiteli, po zaslugi mladega slovenskega bisera pa so košarkarji Reala spet povedli, proti koncu prve četrtine si tako priborili prednost šestih točk (21:15). V drugi četrtini pa so bili Madridčani povsem neprepoznavni in Katalonci so brez težav prevzeli pobudo na parketu ter si za konec prvega polčasa s preobratom zagotovili prednost s 34:40.

Barcelona je še naprej gospodarila parketu in si zagotovila že 16 točk prednosti, v vrstah katalonskega košarkarskega velikana pa sta blestela Pau Ribas in Ante Tomić. Košarkarjem Reala meti iz igre nikakor niso stekli, medtem pa je na drugi strani Barcelona spretno izkoriščala vsak met na koš in si za konec tretje četrtine priigrala rezultat 52:67. V zadnji četrtini pa so košarkarji kraljevega kluba visok zaostanek uspeli nadoknaditi, glavni junak povratka je bil brez dvoma Trey Thompkins, vendar to kljub napeti končnici ni bilo dovolj za zmago. Naslova pokalnega prvaka so se tako veselili Katalonci, ki so po štirih letih prekinili prevlado Reala.

Dončić je blestel v prvi četrtini, ko je dosegel kar osem točk, vsega skupaj pa jih je na tekmi zbral 14 ter zabeležil dve asistenci. V vrstah Madridčanov je sicer največ točk vknjižil Jaycee Carroll, kar 18, le točko manj pa je moštvu zagotovil Thompkins.

Real Madrid - Barcelona 90:92 (21:15, 13:25, 18:27, 38:25)