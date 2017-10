Spoelstra še naprej skrbi za Dragićev počitek: Goran ni telesno utrujen, temveč čustveno. Tega se ne da izmeriti

Spoelstra si želi, da bo Dragić sezono rednega dela dočakal lačen in željan košarke. (Foto: AP)

Erik Spoelstra, ki si je poleti ogledal tudi pripravljalno tekmo Slovenije v Stožicah proti Hrvaški, veliko pričakuje od Gorana Dragića v dresu Miamija tudi letos. Zato mu v predsezoni namenja veliko časa za počitek. Pravi, da ga bo morda pustil 'počivati' vse do začetka sezone, a verjame, da se je Dragić v Miami vrnil izvrstno fizično pripravljen.

"Ne gre za telesno utrujenost. Je v neverjetni formi. Že ob povratku v Miami bi lahko odigral tekmo končnice," je še pohvalil telesno pripravljenost Slovenca trener Spoelstra. "Toda ko v nekaj vložiš tako veliko čustev in ko izpostaviš sebe bolečini ali sreči ali kritiki, vsem tem stvarem, je to nekaj, česar ne moreš izmeriti, a je prisotno. Je resnično. Zato sem vesel, da je šel skozi to izkušnjo. Zares je vneto pripeljal ekipo na prvenstvo. To te naredi boljšega, ko se naučiš zmagovati, ko se naučiš, kako povleci celotno ekipo s seboj. Videl sem velikansko rast v njemu,'' je še pristavil Spoelstra. "Želimo si doseči ravnotežje med tem, da ga obdržimo v formi in tem, da bo na prvi tekmi že vrhunski in ne obratno," je cilje pri Dragiću opisal trener Miamija.

Ta je že na predvečer pripravljalnega kampa Miamija konec septembra poudaril, da je Dragić dobro pripravljen in da je imel po pretekli sezoni lige NBA dovolj časa za počitek. "Avgusta je že treniral s slovensko reprezentanco. Ni boljše priprave na NBA-sezono kot to, da igraš. To smo že videli,'' je tedaj poudaril Spoelstra.