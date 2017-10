Stavka sodnikov paralizirala začetek nove košarkarske sezone, KZS prestavila prve tekme

Vse tekme članskih tekmovanj (liga Nova KBM, 2. SKL, 3. SKL in 1. SKL za ženske, pokal Spar) so do nadaljnjega odložene, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije (KZS). KZS je "bila primorana ta korak storiti zaradi stavke sodnikov", piše na spletni strani krovne slovenske organizacije. "Ob koncu tedna bi se morala začeti članska ligaška tekmovanja. V petek bi ligo Nova KBM z ljubljanskim derbijem odprli Petrol Olimpija in Ilirija, preostale štiri tekme bi morale biti na sporedu v soboto. Odložene so tudi štiri tekme 1. SKL za ženske ter šest tekem 2. SKL. Košarkarska zveza Slovenije je bila zaradi stavke sodnikov primorana odložiti tudi devet tekem 2. kroga pokala Spar, ki bi morale biti na sporedu 3. in 4. oktobra," so sporočili pri KZS.

Košarkarji Petrol Olimpije bi se morali v prvem krogu državnega prvenstva udariti z novinko Ilirijo, ki jo vodi Saša Dončić. (Foto: Damjan Žibert)

"Naj spomnimo, v mesecu maju je bil na Izvršnem odboru Košarkarske zveze Slovenije sprejet sklep o višini sodniških stroškov, ki je med drugim znižal višino potnih stroškov za poti sodnikov na tekme pod okriljem KZS. Takšen sklep je bil sprejet na podlagi enotnega predloga združenj vseh slovenskih klubov. Tak sklep je predstavljal izhodišče za nadaljnje pogovore med klubi in sodniki o sistemski rešitvi vprašanja višine sodniških stroškov. Žal je v nadaljevanju prišlo do nespoštovanja sklepa izvršnega odbora KZS in do zaostritve spora med klubi in sodniki. V preteklem tednu je KZS organizirala sestanek, ki se ga je udeležilo okoli sto sodnikov. Tudi na omenjenem srečanju do dogovora o višini potnih stroškov ni prišlo."

Generalni sekretar KZS Radoslav Nesterović je povedal: "Na žalost smo bili zaradi nepripravljenosti sodnikov za sojenje prisiljeni odložiti uvodne tekme članskih ligaških tekmovanj. Košarkarska zveza se aktivno vključuje v reševanje problematike med sodniki in klubi. Spor bomo skušali rešiti v najkrajšem možnem času in na takšen način omogočiti začetek tekmovanj v članski in vseh mlajših kategorijah."