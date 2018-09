Sixt Primorska v Tivoliju do superpokalne lovorike

Za prvo slovensko lovoriko v novi košarkarski sezoni sta se pomerila državni prvak Petrol Olimpija in zmagovalec pokalnega tekmovanja Sixt Primorska. Naslov so branili Ljubljančani, ki pa so pobudo prepustili gostom. Primorsko moštvo je dobilo prvo četrtino s 21:14, nato pa v drugi četrtini vodilo že tudi za 18 točk, ob polčasu pa je bilo visokih +17 za Sixt Primorsko (28:45). Najboljši v prvem polčasu je bil Marjan Čakarun (SP) z 12 točkami in šestimi skoki. Pri Olimpiji je Jan Špan dosegel sedem točk in dodal po tri skoke in podaje.

Drugi polčas Ljubljančani v lovu na znižanje zaostanka niso najbolje začeli, Primorci so povedli za 20 točk po slabih dveh minutah tretje četrtine in nato tudi na polovici tega dela visoko vodili (40:60). Nato so zmaji le naredili serijo, dobili četrtino in se nato ob začetku zadnjih desetih minut po dolgem času spustili pod razliko desetih točk (54:63).

Kazalo je, da se bodo še bolj približali, saj je bilo slabih sedem minut pred koncem le še +7 (60:67), a je nato zasedba trenerja Jurice Golemca znova pritisnila na "plin", dosegla osem zaporednih točk, povišala razliko in na koncu zmagala za +12 (71:83). Prvi strelec Olimpije je bil Blaž Mesiček (14 točk), pri gostih pa jih je Marko Jagodič Kuridža zbral 23 točk in bil izbran za najkoristnejšega igralca tekme (MVP), Lance Harris pa jih je dosegel 20.

Izid:

Petrol Olimpija - Sixt Primorska71:83 (14:21, 14, 24, 24:18, 19:20)

Petrol Olimpija: Jones 2 (2:2), Tratnik 3, Špan 7 (4:4), Bubnić 6, Lazić 9 (2:2), Lapornik 9, Mesiček 14 (2:4), Sanon 8 (1:1), Rebec 7, Radulović 6

Sixt Primorska: Harris 20 (4:5), Čakarun 17 (5:9), Marinković 1 (1:2), Hodžić 6, Kuridža 23 (5:8), Vujasinović 1 (1:2), Šiško 5 (3:4), Vončina 10 (2:2)