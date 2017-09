Takšnega vabila se ne zavrača: Rado Trifunović za mesec dni v Kalifornijo

Rado Trifunović, pomočnik selektorja moške članske reprezentance, ki je na letošnjem EuroBasketu osvojila zlato medaljo, je s strani prestižne kalifornijske univerze UCLA prejel vabilo za sodelovanje. Ideja povabila temelji predvsem na izmenjavi košarkarskih znanj, saj trenerje onkraj Atlantika zanima delo z mlajšimi starostnimi kategorijami in uvajanje igralcev v člansko košarko.

Rado Trifunović (Foto: KZS)

44-letni Trifunović je kot strokovni vodja projektov mlajših starostnih kategorij in pomočnik selektorja moške članske reprezentance Igorja Kokoškova zaposlen na Košarkarski zvezi Slovenije. Trifunović je za člansko reprezentanco zbral enajst nastopov in dosegel 13 točk. V dresu s slovenskim grbom je nastopil na evropskem prvenstvu leta 1997 v Španiji. Rado Trifunović je bil v svoji trenerski karieri trener mlajših kategorij, pomočnik in glavni strateg članov domžalskega Heliosa, s katerimi je dvakrat igral v finalu 1. SKL, enkrat pa v finalu Pokala Spar, Lastovke, vodil pa je tudi člansko moštvo Zlatoroga.



"Dolgoletni prijatelj Kory Barnett (direktor trenerskega štaba na UCLA) me je na pobudo glavnega trenerja Steva Alforda povabil na začetek pripravljalnega obdobja z namenom izmenjave znanj, saj jih zelo zanima slovenska košarka in razvoj mladih igralcev na prehodu v člansko reprezentanco. Zelo se že veselim in komaj čakam, da vidim delo na prestižni univerzi UCLA. Pričakujem, da bom s to izkušnjo pridobil veliko novega znanja, hkrati pa sem zelo počaščen danemu povabilu in priložnosti," ni skrival zadovoljstva nad prejetim vabilom eden od četverice članov strokovnega vodstva naše zlate košarkarske izbrane vrste.