Teja Oblak: Cilj na EP je jasen - vsako tekmo odločno na zmago

Izbranke selektorja Damirja Grgića po uvodnem tednu priprav v Zrečah čaka prvi prijateljski obračun v madžarskem Szekesfehervarju proti tamkajšnji izbrani vrsti. Med ključnimi igralkami slovenske reprezentance na prihajajočem evropskem prvenstvu na Češkem bo odlična branilka slovaškega državnega prvaka Good Angels Teja Oblak. Slednja je prepričana, da bodo Slovenke v Pragi drago prodale svojo kožo v obračunih s favoriziranimi Grkinjami, Francozinjami in aktualnimi evropskimi prvakinjami Srbkinjami. "V uvodnem tednu priprav smo največ pozornosti posvetili igri v napadu, saj časa za temeljitejšo pripravo na to, kar nas čaka v češki prestolnici, preprosto nimamo. Nekaj je bilo tudi kondicijskih vložkov, a bolj skozi samo igro. Za večino soigralk je bila minula klubska sezona uspešna, zato smo še toliko bolj samozavestne in motivirane, da na Češkem pokažemo svoj pravi obraz," nam je v krajšem telefonskem pogovoru dejala 26-letna Škofjeločanka, ki se že veseli prvih prijateljskih tekem na Madžarskem.





Teja Oblak (Foto: KZS

"Glede na uvodno fazo priprav ne pričakujem lepe košarke za oko. Dejstvo je, da nam bodo močne pripravljalne tekme prišle še kako prav z vidika dviga ravni forme, ki bo morala biti na vrhuncu med 16. in 25. junijem. Zavedamo se, kaj nas čaka v Pragi, nobena ekipa ne bo imela lahkega dela, toda verjamem, da se lahko uspešno postavimo po robu favoriziranim tekmicam presenetimo že v uvodnem delu tekmovanja," optimistično zre najboljša igralka in strelka slovaških državnih prvakinj v nekaj manj kot mesec dni oddaljeno EP, ki bo za našo žensko izbrano vrsto nekaj posebnega. "To bo naše prvo, zgodovinsko sodelovanje na enem od velikih tekmovanj, vendar z jasno izraženimi cilji. Nihče ne bo na Češko pripotoval v vlogi turista, želimo tekmovati in se boriti za napredovanje v drugi del prvenstva. V vsako tekmo bomo krenile odločno na zmago, kaj nam bo pa ta miselnost prinesla po zadnji tekmi, bomo še videle. Vsekakor verjamemo v svoje zmožnosti," je s pozitivnimi občutki ekskluzivno za 24ur.com zaključila Teja Oblak.