Tekem pa še kar ni: mladi košarkarji 'žrtev' različnih interesov

Košarkarska žoga v Sloveniji, kar se tiče tekem nižjih starostnih kategorij, trenutno povsem miruje. (Foto: Thinkstock)

Morda bo, predvsem v dobro vsem košarkarskim nadebudnežem, spor razrešil in postavil nove temelja za prihodnost že drevišnji sestanek, ki bo (naj bi) zbral vse vpletene strani. "Košarkarska zveza Slovenije obžaluje nastalo situacijo, zaradi katere je bila primorana odpovedati že tretje kolo državnih tekmovanj v mlajših starostnih kategorijah," je uradno sporočilo krovne zveze. Vse od junija meseca traja spor med KZS in Združenji slovenskih košarkarskih lig in klubov ter Društvom košarkarskih sodnikov Slovenije.

​​​​​​​Izvršni odbor KZS je na junijski seji sprejel sklep o višini sodniških stroškov. Pri tem je na pobudo predstavnikov vseh klubov znižal dosedanjo višino potnih stroškov. Društvo košarkarskih sodnikov Slovenije zaradi omenjenega sklepa začelo z bojkotom sojenja.

Kamen spotike je 14 centov, za kolikor je Izvršni odbor KZS znižal obračun kilometrine za košarkarske sodnike na dan tekme. Spomnimo, v mesecu maju je bil na Izvršnem odboru Košarkarske zveze Slovenije sprejet sklep o višini sodniških stroškov, ki je med drugim znižal višino potnih stroškov za poti sodnikov na tekme pod okriljem KZS. "Sklep je bil sprejet na podlagi predloga združenj vseh slovenskih klubov in predstavlja izhodišče za nadaljnje pogovore med klubi in sodniki o sistemski rešitvi vprašanja višine sodniških stroškov. Žal je v nadaljevanju prišlo do nespoštovanja sklepa izvršnega odbora KZS in do zaostritve spora med klubi in sodniki. KZS si zato prizadeva za konstruktivno reševanje nastalega spora med klubi oziroma njihovimi združenji in Društvom košarkarskih sodnikov," piše na uradni spletni strani krovne košarkarske organizacije. Zaradi bojkota je morala KZS tako odpovedati že tretji krog tekmovanj v mlajših starostnih kategorijah, zaradi podaljševanja dogovarjanj in usklajevanj kaže, da se spor še nekaj časa ne bo rešil, najkrajšo pa bodo (so) potegnili mladi, nadobudni košarkarji. Sprejeti sklep so v sporočilu za javnost pred dnevi pojasnili v KZS. "Tako na neformalen način kot tudi s formalno razpravo na včerajšnji seji izvršnega odbora Košarkarske zveze Slovenije, skuša KZS vzpodbuditi vse deležnike k spoštovanju sprejetega sklepa in takojšnjemu začetku sojenja ter takojšnjemu nadaljevanju pogovorov med klubi in sodniki," so še zapisali. Na spletni strani Društva košarkarskih sodnikov Slovenije so pred dnevi zapisali, da so imeli do letos s KZS vselej korekten odnos, v sprejeti sklep pa ne morejo privoliti.





Rašo Nesterović (Foto: Damjan Žibert)

Ob tem so poudarili, da zaplet obžalujejo in da si želijo soditi tekme ter zagotoviti nemoten potek prvenstva. "Toda v okolju, kjer komunikacijo in iskanje kompromisov zamenjajo grožnje, to v tem trenutku žal ni mogoče. Kot že rečeno pa smo vsak trenutek pripravljeni na pogovore in razrešitev nastalega konflikta," so sklenili sporočilo za javnost.

Spor, ki škodi in ga čutijo predvsem mladi košarkarji vseh kategorij, se lahko reši že z današnjim sestankom vseh vpletenih. V dobro vseh, ki košarko postavljajo pred vsemi interesi.

Grožnje slovenskih sodnikov košarke je generalni sekretar KZS Radoslav Nesterović že pred časom ocenil za nepotrebne in škodoželjne ter napovedal, da če Društvo košarkarskih sodnikov Slovenije ne bo upoštevalo sklepa izvršnega odbora KZS, bodo slovensko prvenstvo sodili tuji sodniki. "Že dolgo časa vemo za finančne težave slovenskih klubov, zato je košarkarska zveza hotela tem pomagati in je društvu sodnikov ter združenju slovenskih klubov že decembra lani naročila naj najdeta rešitev. Ker je v pol leta nista našla oziroma so se njuna stališča še bolj oddaljila, je izvršni odbor KZS na junijski seji sprejel sklep o znižanju kilometrine pri potnih stroških," je že pred časom pojasnjeval Nesterović. "Zadevo moramo rešiti z dialogom znotraj hiše. Vsekakor pa bo treba spoštovati sklep izvršnega odbora," je še med EP dodal Nesterović in zaključil: "Z zadevo smo seznanili tudi Fibo Europe, ki nam je povedala, da nismo edini s tovrstno težavo. Če slovenski sodniki ne bodo sprejeli sklepa IO, je možno, da se bo državno prvenstvo začelo z zamudo in da ga bodo sodili tuji sodniki."