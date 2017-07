Teodosić se za slabih 11 milijonov evrov seli v ligo NBA

Kot poroča ESPN, se je srbski košarkar Miloš Teodosić le odločil za nov izziv in se iz Evrope seli čez lužo. Dosedanji organizator igre moskovskega CSKA se je dogovoril za dveletno sodelovanje z NBA moštvom Los Angeles Clippers. Zaslužil naj bi 12,3 milijona dolarjev (10,7 milijona evrov). Srbu je pred kratkim potekla pogodba z moskovskim klubom in se je odločil, da se športno pot nadaljuje v ligi NBA. V dresu CSKA je osvojil Evroligo (2016), leta 2010 je bil kot član grškega Olympiakosa izbran tudi za najkoristnejšega igralca sezone Evrolige (MVP). Clippers so prodali organizatorja igre Chrisa Paula, ki se je preselil v Houston, kjer bo združil moči z Jamesom Hardnom, v moštvu pa ostaja Blake Griffin.

Nemški košarkarski zvezdnik Dirk Nowitzki se je z moštvom Dallas Mavericks dogovoril za novo pogodbo, s katero bo tudi 20. leto v ligi NBA ostal v Teksasu. Uradnih podatkov s strani kluba ni, amerški mediji pa poročajo, da naj bi 39-letni Nowitzki podpisal dveletno pogodbo, vredno 10 milijonov dolarjev, kar je precej manj kot v preteklosti.

Nemec je tudi nazadnje podpisal dveletno pogodbo, ki pa je bila takrat vredna 50 milijonov dolarjev. A časi so se spremenili in Nowitzki s povprečjem 14,2 točke na tekmo ni več eden od glavnih nosilcev igre v Dallasu, s katerim je leta 2011 osvojil prvenstvo. Vsekakor pa v klubu piše zgodovino, saj je postal šele drugi igralec lige NBA, ki je enemu klubu zvest 20 let. red njim je to uspelo le Kobeju Bryantu z Los Angeles Lakers, ob tem pa je 213 cm visoki Nemec lani dosegel še en mejnik, saj je kot prvi neameriški košarkar presegel mejo 30.000 doseženih košev v ligi.