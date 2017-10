VIDEO: Teodosić že navdušuje v ZDA: Soigralcem žoge 'serviral kot na pladnju'

Srbski košarkar Miloš Teodosić, ki na minulem Eurobasketu, kjer je Slovenija v velikem finalu premagala prav Srbijo, zaradi poškodbe ni nastopil, že blesti onkraj luže. Na pripravljalni tekmi so se njegovi Los Angeles Clippers pomerili z zasebno Toronto Raptors in izgubili s 113:121. A gledalci so si tekmi povsem zapomnili po 'izvenserijskih' asistencah, ki jih je Teodosić 'delil' svojim soigralcem.