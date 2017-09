VIDEO: Tonček Randolph brez dlake na jeziku: 'Grozili so mi s smrtjo, bil sem tudi tarča rasističnih napadov'

Anthony Tonček Randolph je v finalu užival največjo minutažo od vseh slovenskih košarkarjev. (Foto: AP)

"Še nekaj dni po četrtfinalni tekmi evropskega prvenstva v Turčiji proti reprezentanci Latvije in dvoboju z njihovim košarkarjem Kristapsom Porzingisom sem prejemal grožnje s smrtjo, bil sem tudi tarča rasističnih izpadov. Neprijetnosti so prihajale tako iz Latvije, kot tudi Turčije in celo iz New Yorka," je za za The Undefeated priznal Anthony Tonček Randolph, slovenski košarkarski reprezentant, ki je z naši izbrano vrsto osvojil zlato odličje na EP. "To je prav gotovo vrhunec moje kariere. Ne govorim kar tako. Igranje za Slovenijo je bila velika čast. Sedaj, ko imam zlato odličje okoli vratu je zgodba toliko lepša. Odlično se počutim," je povedal raznovrstni košarkar, ki je v finalu proti Srbiji užival največjo minutažo izmed vseh slovenskih reprezentantov. "Prejemal se zares neprijetna sporočila po tistem dvoboju z latvijskim košarkarjem. Sporočali so, da sem smet, da sem zločinec, da me bodo že ujeli, vendar se nisem pustil zmesti in nisem odgovarjal na sporočila. Odšel sem v hotel in veliko lažje mi je bilo, ko sem videl hčer in ženo. Ne razumem pa, kako so lahko ljudje takšni," je povedal košarkar madridskega Reala, ki si galaktično slačilnico deli z nadobudnim Luko Dončićem.





Luka Dončić in Anthony Randolph (Foto: AP)

"Sedaj lahko rečem, da so me te neprijetnosti naredile še močnejšega in bolj koncentriranega na izzive, ki jih je prinašalo EP." Randolph je na vsa usta hvalil vzdušje v slovenski reprezentanci, kot tudi počutje v dresu z našim grbom. "Odlično so me sprejeli. Ljudje so bili zelo ljubeznivi. Vsi govorijo angleško, zato nisem imel nikakršnih težav s prilagoditvijo na novo okolje. In sprejem po osvojeni zlati kolajni sredi Ljubljane. Kaj takega še nisem doživel. Pričakalo nas je 30.000 ljudi in to v močnem nalivu. Vsa čast jim," je bil navdušen Randolph, ki se je spomnil določenega navijača in njegovega sporočila na "rajanju" v središču Ljubljane. "Največ mi je pomenilo to, da mi je dejal, da sem legenda, da brez mene ne bi osvojili zlato kolajno, da se mi zahvaljuje v imenu vseh Slovencev. Imel sem solzne oči," je še priznal slovenski košarkarski junak.