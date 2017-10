'Tonček' Randolph z rekordno bero točk popeljal Real do zmage, Luka dodal 13 točk in 8 skokov

Luka Dončić in Anthony Randolph dobro formo nadaljujeta tudi po koncu Eurobasketa. (Foto: AP)

Po napornem evropskem prvenstvu, na katerem je slovenska košarkarska reprezentanca osvojila zlato medaljo, so se po večini Evrope že začela državna prvenstva in ostala klubska tekmovanja. V španskem državnem prvenstvu je madridski Real v gosteh pri Bilbau odigral tekmo drugega kroga. Z rezultatom pa bodo zagotovo navdušeni privrženci slovenske košarke. Anthony 'Tonček' Randolph, eden iz med junakov minulega Eurobasketa, je namreč v dobrih 28-ih minutah nasprotniku nasul kar 26 točk in bil seveda prvi strelec srečanja ob zmagi Reala s 87:80. Američan je bil z valorizacijo 30 tudi najboljši posameznik srečanja in je za nameček dosegel tudi točkovni rekord v dresu kraljevo belih. Velik delež k zmagi kraljevega kluba pa je prispeval še en zlat slovenski fant. Luka Dončić je na parketu preživel slabe pol ure in v tem času dosegel 13 točk, ter temu dodal še osem skokov in dve asistenci. S tem izkupičkom je bil Luka tudi drugi strelec svojega moštva na obračunu. Madridčani sicer po dveh odigranih krogih ostajajo neporaženi v španskem državnem prvenstvu.

Izid:

Bilbao Basket - Real Madrid 80:87

Todorović 15.; Randolph 26., Dončič 13 in 8 skokov