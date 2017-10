Trifunović bo potrjen za selektorja, košarkarske tekme (končno) ta konec tedna

Rado Trifunović in Igor Kokoškov (Foto: Damjan Žibert)

Potem ko je bilo že po koncu izjemno uspešnega EP s finalom v Turčiji jasno, da Igor Kokoškov zaradi klubskih obveznosti v ZDA ne bo mogel voditi ekipe v naslednjem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je bil Rado Trifunović najresnejši kandidat za to mesto. Pričakovan izbor je KZS potrdila v ponedeljek, imenovanje Trifunovića na mesto selektorja pa potrebuje le še formalno potrditev. Selektorja bodo namreč potrjevali na korespondenčni seji, ki se bo končala danes ob 12. uri. Za imenovanje na mesto selektorja mora Trifunović dobiti več kot polovico glasov članov izvršnega odbora zveze. "Rado Trifunović se je pokazal kot prava oseba, da v tem negotovem obdobju kvalifikacij za SP prevzame to odgovorno nalogo. Gre za vrhunskega strokovnjaka, ki je bil na zadnjih treh velikih tekmovanjih selektorjeva desna roka. S to rešitvijo in s takim predlogom selektorja, smo poleg tega, da krmilo prevzame izjemno kompetentna oseba, našli tudi način, da v trenerski ekipi kot svetovalca zadržimo dosedanjega selektorja Igorja Kokoškova, ki je z veseljem pristal na novo vlogo," so selektorski predlog obrazložili pri KZS.

Na tej seji pa bodo predvidoma končali tudi spor s sodniki. KZS bo namreč obravnavala predlog zamrznitve sklepa o drugačnem financiranju sodnikov oziroma obračunavanja kilometrin, zaradi česar so sodniki stavkali. Če bodo predlog o zamrznitvi oziroma vrnitvi na staro stanje do aprila 2018 potrdili, se bo konec tedna začela tudi nova sezona državnega prvenstva. Tekmovanja v vseh kategorijah v okviru KZS bodo v najkrajšem možnem času (do konca tedna 14./15. oktober) organizirali pod pogoji plačevanja sodniških in drugih stroškov, ki so veljali pred sprejetjem navedenega sklepa.