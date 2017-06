Tuji športniki v prihodnje lažje do slovenskega državljanstva?

Med tistimi, ki naj bi se potegoval za slovensko državljanstvo, je tudi zvezdnik košarkarskega Real Madrida Anthony Randolph. (Foto: AP)

"Zakon bo omogočal večno konkurenčnost predvsem reprezentancam," je prepričan predsednik vlade Miro Cerar. V novem predlogu zakona je namreč zapisano, da bo športnik lahko prišel do državljanstva tudi brez tega, da bi leto dni bival v Sloveniji, če bo to v interesu nacionalne panožne športne zveze in posredno s tem seveda države. Cerar ni mogel mimo konec maja sprejetega novega zakona o športu, ki bo stopil v veljavo konec tedna. "To je eden od dosežkov triletnega dela te vlade, ki smo ga ustvarili skupaj. Mislim, da smo na koncu dobili dober zakon, ki ni zadovoljil želja vseh, pomeni pa pomemben pozitiven premik v podpori in promociji športa," je med drugim dejal Cerar in med pomembnimi novostmi izpostavil večjo dostopnost športa, dvojno kariero, boljšo sistemsko ureditev invalidskega športa, izboljšanje kakovosti strokovnega dela in večjo transparentnost delitve in porabe javnih sredstev. "Povečuje tudi prepoznavnost Slovenije, saj bo zakon poenotil barve državnih reprezentanc."

Premier je omenil tudi dva milijona evrov, ki jih je država letos dodatno namenila športu, a pri tem ni omenil dejstva, da je šlo za izravnavo primanjkljaja pri Fundaciji za šport, ki pa ima primanjkljaj zaradi obdavčitve iger na srečo oz. v športu konkretno Športne loterije. Med pomembnimi prihodnjimi projekti vlade je izpostavil tudi projekt uvajanja ure telesne vzgoje dnevno za vse učence v osnovnih šolah, ki naj bi zaživel septembra 2018. "Prišel sem z namenom, da se tukaj zahvalim vsem in izrečem priznanje vsem, ki delate za slovenski šport. Najprej vsem športnikom in športnicam, funkcionarjem in vsem trenerjem in drugim, ki pomagajo, prostovoljcem, lokalnim skupnostim in prav vsakomur, tudi staršem, ki pomagajo, da šport nosi ime Slovenije po celem svetu in da je dejansko eden naših največjih ambasadorjev na planetu," pa je že v uvodu poudaril predsednik vlade in obljubil dodatno podporo športu, saj je po njegovem mnenju ta ključen za razvoj družbe in posameznika.